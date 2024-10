¿Qué actores y actrices de ‘La Usurpadora’ ya fallecieron? De Jessica Jurado a Silvia Derbez

La usurpadora, protagonizada por Gaby Spanic, es una de las telenovelas mexicanas más populares de la historia, sin embargo, algunos actores y actrices del elenco original, siendo Jessica Jurado la última en fallecer de los participantes de esta producción televisiva.

La historia de drama mexicano inició su transmisión el lunes 9 de febrero de 1998 y su último capítulo salió al aire el 24 de julio del mismo año.

La telenovela tuvo un total de 102 capítulos y una duración de tan solo 5 meses, pero gracias a la actuación de Gaby Spanic y el resto del reparto, a la fecha los televidentes recuerdan esta historia.

Gaby Spanic Gaby Spanic estuvo en 'La Casa de los Famosos' de Telemundo, al igual que Pablo Montero. (Cuartoscuro / Francisco Rodríguez)

Ellos son los actores de ‘La usurpadora’ que ya murieron

Jessica Jurado es la integrante de La usurpadora que murió más recientemente, ella falleció el pasado 11 de octubre a los 56 años.

No se revelaron las causas de la muerte de la actriz mexicana, pero la ANDI compartió un comunicado donde confirmó el deceso.

Ella participó en series de televisión como Amor en silencio, además es conocida por su participación en María la del Barrio.

Jessica Jurado en l'La usurpadora'. (Foto: Captura)

Silvia Derbez

Silvia Derbez, la mamá de Eugenio Derbez, falleció en 2002 a consecuencia del cáncer de los pulmones, contó el comediante mexicano.

Ella es considerada como una de las artistas de la época del cine de oro mexicano, en esta telenovela encarnó al personaje de ‘Chabela Rojas’.

Silvia Derbez murió a los 70 años. (Foto: Instagram / @ederbez)

Tito Guízar

Tito Guízar, otro actor de películas del cine de oro mexicano, nació en 1908 en Guadalajara y murió en Texas, Estados Unidos, a los 91 años. La ANDA repatrió sus restos, la causa de su deceso fue un infarto aguo al miocardio.

En La usurpadora encarnó a Tito Guízar, un personaje de la tercera edad.

Libertad Lamarque

Libertad Lamarque es originaria de Rosario, Argentina, ella se desempeñó no solo en la actuación, en cambio, incursionó en la música.

El 12 de diciembre del 2000 murió en un hospital de la Ciudad de México a consecuencia de una neumonía, la cual se agravó. En esta producción dio vida a Piedad Bracho, una anciana alcohólica.

Libertad Lamarque en l'La usurpadora'. (Foto: Captura)

Renata Flores

Renata Flores, actriz mexicana, murió a los 74 años, sin embargo, años antes de su muerte (en 2020) llegó a la casa del actor después de vivir tres años en situación de calle.

“La compañera Renata fue rescatada, estaba en la colonia Narvarte en un parque, llevaba ahí casi tres años (…) Me costó mucho dar con ella, no me quería decir dónde hasta que ya pude acceder a ella, estaba viviendo dentro de su carro con dos perros, con sus mascotas que son como sus hijos”, explicó David Rencoret en Ventaneando en 2020.

La muerte de la famosa fue a consecuencia de cáncer, informó Jorge Ortiz de Pinedo.

Renata Flores falleció a los 74 años. (Foto: Facebook / RENATA FLORES) (Facebook / RENATA FLORES)

René Muñoz

René Muñoz nació el 19 de febrero de 1938 y falleció el 11 de mayo del 2000 a los 62 años,

En su trayectoria artística participó en telenovelas mexicanas como Marimar y María la del barrio, en el caso de La usurpadora interpretó a ‘el mojarras’.

Meche Barba

Meche Barba murió a los 78 años a consecuencia de una neumonía que se complicó durante su internamiento en el hospital.

Ella nació en 1921 en Estados Unidos, para La usurpadora fue contratada para el papel de Abigaíl Rosales, además tuvo presentaciones en Bellas Artes con diversos proyectos de teatro.

Meche Barba en 'La usurpadora'. (Foto: Captura)

Irán Eory

Irán Eory nació en Austria en 1939 (el año de inicio de la Segunda Guerra Mundial); sin embargo, fue hasta 1960 que decidió irse a México.

Participó en varias películas mexicanas, para la telenovela protagonizada por Fernando Colunga, dio vida a Lourdes de Reséndiz. Ella murió en 2002, presuntamente por una hemorragia cerebral.

Silvia Caos

Silvia Caos, proveniente de La Habana, Cuba, está en la lista de aquellos integrantes del elenco de María, la del bario y de La Usurpadora, donde interpretó a Cenobia Rojas.

Miguel Córcega

Miguel Córcega no solo era actor, también tuvo trabajo como director de telenovelas, él participó en La usurpadora como Braulio.

De acuerdo con People en español, murió en 2008 a consecuencia de una embolia en el cerebro.

Miguel Córcega en 'La usurpadora'. (Foto: Captura)

Enrique Lizalde

Alessandro en la producción televisiva fue interpretado por Enrique Lizalde quien murió el 29 de febrero de 2013 por complicaciones del cáncer de hígado.

Magda Guzmán

Magda Guzmán nació en 1931 y murió en 2015 a los 83 años a consecuencia de un paro cardíaco, compartió la familia en aquel momento. Ella dio vida a Fidelina.

El resto de actores y actrices de la telenovela mexicana que ya fallecieron se son María Luis Alcalá, Jaime Garza y Ninón Sevilla.