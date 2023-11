Pablo Montero responde acusaciones de Gaby Spanic por agresión sexual: ‘Hubiera denunciado’

En días pasados, Gabriela Spanic había señalado a Pablo Montero de cometer agresiones sexuales en su contra ocurridas presuntamente en 2021. No obstante, el cantante ya dio réplica ante las declaraciones de la actriz.

Montero, quien en febrero pasado ya había sido denunciado por el delito de violación, negó rotundamente haber abusado de la actriz venezolana, quien actualmente se encuentra participando en el reality show Secretos de Villanas.

Esto habría ocurrido cuando ambos estaban participando en La Casa de los Famosos de 2021, de la cadena Telemundo.

¿Qué dijo Pablo Montero sobre las acusaciones de agresión sexual en su contra?

Tras hacerse virales las declaraciones de Gaby Spanic, le preguntaron al actor de la bioserie de Vicente Fernández El último rey: el hijo del pueblo cuál era su postura la respecto.

Su primera reacción fue restarle importancia a lo dicho por la actriz de La Usurpadora (1999), asegurando que, en caso de que hubiese ocurrido, su declaración sería diferente.

“Lo que pasa es que no quiero darle importancia a lo que no es. Si fuera, lo aclaro, pero con el mensaje que te mandé yo creo que está más que claro”, dijo al periodista Alex Rodríguez vía notas de voz, publicadas en el programa Siéntese quien pueda.

Pablo Montero fue señalado por Gaby Spanic de haberla agredido sexualmente. (Antonio Cruz / Cuartoscuro)

De igual forma, aseguró que él no había abusado sexualmente de Gabriela, quien está próxima a cumplir 50 años, pues en caso de que eso hubiese ocurrido, el panorama habría sido distinto.

“Oye, si hubiera pasado eso, así como te lo puse en el mensaje, ¿no? Me sacan (del programa) o probablemente sacan a la persona que hizo algo así. Si fuera cierto, pues hubiera denunciado”, agregó el intérprete de ‘Hay otra en tu lugar’.

Gaby Spanic denuncia que Pablo Montero la agredió sexualmente

Hace unos días, durante una conversación que estaban teniendo en el reality show Secretos de Villanas, Gaby Spanic compartió que fue víctima de un delito de índole sexual por parte de una persona a quien estimaba.

“Abuso sexual y fue alguien que yo estimo mucho, que lo conozco desde hace años y no tengo reparo en decirlo: Pablo Montero”, señaló.

Gaby Spanic estuvo en 'La Casa de los Famosos' de Telemundo, al igual que Pablo Montero. (Cuartoscuro / Francisco Rodríguez)

Posteriormente, describió que, mientras ambos estaban en La Casa de los Famosos de Telemundo, ella se encontraba fumando un cigarro sola cuando Montero presuntamente la tomó a la fuerza para hacerle tocamientos indebidos y besarla.

“Me abrió el cuartico de fumadores y, de repente, yo lo veo y me dice: ‘Tú siempre me has gustado’. Yo estaba fumando mi cigarro, me lo agarró, se me cayó en los senos, empezó a agarrarme los senos, me agarró por el brazo, me quería besuquear a la fuerza. Yo pegaba de gritos: ¡Sáquenme de aquí!”, aseguró Spanic, provocando la sorpresa de sus compañeras.