Lyn May quiere demandar a Mario Bezares tras caída: ‘Es responsable si me pasa algo’

Lyn May culpó a Mario Bezares de contratar al luchador que la tiró durante el rodaje de una película. (Foto: Cuartoscuro / Instagram @mbezares)

La vedette Lyn May sufrió una aparatosa caída durante la filmación de una de las escenas de la película Grandes Hits en septiembre de este año, por lo que la también actriz culpabilizó a Mario Bezares, quien aseguró fue la persona que se encargó de contratar al luchador que la tiró al suelo.

En el video que circuló en las redes sociales se ve que, mientras están bailando, él la carga y posteriormente ella cae de espaldas. Además de al responsable de soltarla, May anunció que demandará a Bezares.

Lyn May busca demandar a Mario Bezares tras un accidente en el rodaje de una película. (Foto: Instagram @lyn_may_)

¿Por qué Lyn May quiere demandar a Mario Bezares?

En una conferencia de prensa, Lyn afirmó que Bezares “se va a quedar de responsable si me pasa algo a mí, fue el encargado de la coreografía, la mano derecha del productor”, dijo vía Sale el Sol.

Entre los argumentos para iniciar acciones legales en su contra, manifestó que no tuvo la precaución de que fuera un bailarín quien se encargara de hacer la maniobra “sino que metió a un luchador” que la dejó “muerta” aproximadamente 2 minutos.

“Se escucha el golpe en el video porque era cemento”, añadió quien dice no perdonarle a Bezares que diga que ella tuvo la culpa.“Después resultan los problemas. Si yo me muero, ustedes son testigos de que yo no tuve la culpa de esto”.

Su mamá y familiares temen que resulte un problema o secuelas en la cabeza tras el golpe, lo que la hizo cuestionarse si en unos meses pudiera deteriorarse su salud, ya que dice estar bien en la actualidad.

La respuesta de Mario Bezares a los señalamientos de Lyn May

En una confrontación en el programa De Primera Mano, Bezares negó tener que ver “con cuestiones de reparto o la persona que haya bailado contigo”, le replicó a May, quien estaba en el foro.

Mario contó que solamente recibe las órdenes del director y productor, por lo que tampoco sabía hasta ese momento quién bailaría con ella. Señaló que la vedette metió las piernas cuando debería mantenerlas en línea recta, por lo que se fue para atrás y su pareja no pudo contener el peso.