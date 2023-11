‘Cancelan’ a Luis Miguel en su primer concierto en CDMX por beso a niña: Video genera polémica

Luis Miguel ya se encuentra en la Ciudad de México para dar una serie de siete conciertos en la Arena Ciudad de México, donde el pasado 20 de noviembre dio el primero. Sin embargo, no se libró de la crítica por una situación ocurrida durante su presentación.

Un video que circula en redes sociales como TikTok muestra uno de los momentos en que Luis Miguel, durante su primer concierto en la CDMX, sonríe a los asistentes del show que estaban en primera fila.

Critican a Luis Miguel por video de su concierto en la Arena CDMX

La menor de edad que aparece en el video fue cargada por las personas que iban con ella y, al verla entre el público, se acerca el intérprete de ‘La Bikina’ hacia donde estaba.

Primero, le hace una seña para que le dé un beso en el cachete, mientras la pequeña extiende los brazos con la intención de alcanzar a ‘El Sol’, quien le da un beso, le toma el rostro y posteriormente se hace hacia atrás mientras saluda de mano a otro de los asistentes, que aparentemente es quien llevaba a la pequeña.

No obstante, el cantante fue sumamente criticado en redes sociales ya que algunos usuarios aseguran que el beso que le dio a la menor de edad fue en la boca, lo cual no es correcto a pesar de que las personas que acompañaban a la niña pareciera no haberles molestado la acción.

Video en el que Luis Miguel besa a una niña en concierto. (Foto: Captura de pantalla)

Algunos de los comentarios pedían que no se normalizaran este tipo de acciones, mismas que son consideradas como acoso y abuso hacia menores de edad, por lo que empezaron a ‘cancelar’ a ‘LuisMi’.

Otros consideran que el ángulo y la luces fueron determinantes al momento de grabar el video y que por eso pareciera que el cantante la besa en la boca, aunque no haya sido así.

Incluso, salieron más videos donde se ve la acción desde otro ángulo, aunque las opiniones siguen divididas entre los que aseguran que claramente la besó en la boca y los que creen que sí fue en el cachete.

Video de Luis Miguel en el que besa a una niña en concierto de CDMX. (Foto: X / @Rossyg05)

Luis Miguel en CDMX: ¿Cuándo se presentará ‘El Sol’ en la Arena CDMX?

El 20 de noviembre fue el primer concierto de Luis Miguel en la Ciudad de México, siendo la Arena CDMX el recinto que vivirá los 7 conciertos programados del artista nacido en Puerto Rico.

