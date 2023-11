Maryfer Centeno recibirá ayuda de la Fiscalía de CDMX tras amenazas por video de Pau Florencia y Mauricio Cuevas

Maryfer Centeno, la grafóloga que se ha hecho famosa en redes sociales por hacer análisis del lenguaje corporal de famosos, denunció en sus cuentas que ha recibido amenazas anónimas. De acuerdo con la especialista, los mensajes comenzaron a llegar después de un video que realizó sobre el caso de grooming de Mauricio Cuevas a Pau Florencia.

El pasado 18 de noviembre, Centeno compartió un posteo en el que expone una de las amenazas que han llegado a sus redes. Un par de horas después, la Fiscalía de la CDMX respondió la publicación de la grafóloga.

Fiscalía de CDMX apoyará a Maryfer Centeno tras amenazas en redes

Centeno contó a los internautas que tras hablar del caso de Pau Florencia comenzaron a amedrentarla en sus cuentas oficiales.

“Hablé del caso Pau Florencia y han estado llegando advertencias”, señaló la especialista.

La preocupación de la grafóloga escaló de nivel, pues anteriormente ya había mencionado algunas amenazas, sin embargo mencionó que en estas últimas ya involucraban a su familia.

“Sabemos quién eres. Tu hermana estudia en... tus hermanos ya empiezan a salir. Solo bájale de huevos. Mauricio tiene muchas influencias. Por tu bien cállate el hocico”, se lee en el texto.

Usuarios de X, entre ellos Sandra Cuevas, alcaldesa de la Cuauhtémoc, expresaron su apoyo a Centeno.

Sandra Cuevas apoyo a Maryfer Centeno en X. (Foto: X @Grafocafe)

Tras la viralización del posteo en X, la Fiscalía buscó a la grafóloga para ofrecerle el apoyo necesario en el seguimiento del caso.

“Buenas noches, le hemos contactado vía MD para brindarle atención personalizada”, escribieron los gestores de la dependencia.

Una de las amenazas que recibió Maryfer Centeno. (Foto X: @Grafocafe)

Maryfer Centeno agradece a la Fiscalía de CDMX

La grafóloga informó horas después a sus seguidores que la Fiscalía ya estaba atendiendo su caso. Así lo relató en un video.

“Hoy en la mañana tuve la oportunidad de hablar con la Fiscalía de la CDMX que han sido muy amables”

Asimismo destacó que las autoridades han estado muy presentes: “se han ofrecido a cuidarme”, reveló.

Entre los puntos que trató en el clip, la especialista mencionó que cuando se trataba de hacer lo correcto y “dar voz” a casos específicos había gente a la que le incomodaba.

En el video publicado en YouTube, compartió que era muy desagradable sentirse observada, con la sensación de vulnerabilidad por las cosas que sabían de su familia

“Se siente horrible porque con uno lo que sea, pero con tu familia no, con tus hermanos no y me sorprendió que supieran a qué escuela van mis hermanos”, reveló.

Centeno advirtió que no permitiría que involucraran a sus hermanos en este tema: “Que no se metan con mis hermanos, ahí si no y lo digo sonriendo por las buenas, con mis hermanos nadie se mete”, sentenció.

La mañana de este 21 de noviembre, Maryfer dio una conferencia de prensa en la que mencionó que en lo que va del año ha sido amenazada al menos tres veces.

El caso de Pau Florencia y Mauricio Cuevas

En un episodio del podcast de Florencia Guillot llamado Vete a triunfar, la influencer de belleza invitó a Pau Florencia, una tiktoker que también habla de consejos de maquillaje, y a Mauricio Cuevas, su pareja, a hablar de su supuesta historia de amor ‘exitosa’.

Sin embargo, en el desarrollo de la charla, la historia derivó en un caso de grooming, ejercido por Mauricio, quien cortejó a Paulina Florencia cuando ella tenía 15 años y el entre 29 y 30.

Días después de que cientos de internauta e, influencers señalaran los peligros de que se normalizara y romantizara un caso como el de la pareja invitada, Guillot bajó de todas sus plataformas los videos relacionados con el tema.

Maryfer Centeno aseguró que TikTok le había bajado los videos relacionados con Pau Florencia y Cuevas. Al respecto, varias influencers de dicha red social también señalaron que la plataforma les había ‘baneado’ el contenido publicado sobre el podcast de Florencia Guillot.