Niurka se pelea con grafóloga Maryfer Centeno durante programa en vivo: ‘Te hace falta vida’

La ‘mujer escándalo’ regresó en 2023 ‘con todo’; después de hablar sobre la actitud de Bad Bunny con una de sus fans, Niurka protagonizó una pelea con la grafóloga Maryfer Centeno durante un programa en vivo.

Desde hace algunos meses ya existían diferencias entre ambas, puesto que la grafóloga realizó un análisis sobre el lenguaje corporal de la actriz cuando sostuvo una relación con Juan Vidal, en donde señaló al empresario como una persona narcisista.

Niurka acudió al programa de YouTube La Saga, de Adela Micha, donde se reunió con Centeno y otros tres conductores para hablar precisamente sobre el tema que habría hecho ‘explotar’ a la cubana contra la joven.

En un video que circula en redes sociales se puede ver a la vedette reacomodando su silla; mientras da la vuelta, empuja a Centeno con sus glúteos, pero ninguna dice nada. Cuando la invitada al programa retoma su asiento, comienzan a hacerse de palabras.

Así reaccionó Niurka Marcos a las palabras de Maryfer Centeno

Maryfer fue cuestionada por lo ocurrido en meses pasados, pero al empezar a hablar, la también modelo le interrumpía. Cuando se le pidió que dejara hablar a la grafóloga, la expareja de Juan Osorio dijo: “Ella no ha parado de hablar, parece una gallina”.

“La que no ha parado de hablar eres tú, Niurka”, señaló la joven, situación que provocó la molestia de Marcos y ‘explotó' contra su interlocutora, hablándole con groserías.

“Tú a mí no me vas a psicoanalizar porque a mí me vale madres lo que tú opinas. Porque además me vale madre. Esa mamada de que adivinas el cuerpo”, sentenció la ‘mujer escándalo’, a lo que Maryfer señaló que no era adivinar, sino realizar un análisis del lenguaje corporal.

"Niurka":

Por críticas a su actitud hacia Maryfer Centeno en el programa 'La saga'.pic.twitter.com/D8y9gVquez — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) January 10, 2023

La joven retomó la palabra y señaló que la figura pública, de 55 años, no se mostraba como realmente es y que en realidad toda su personalidad era basada en un personaje creado por sí misma, lo que provocó, de nueva cuenta, la molestia de Niurka.

“Escuincla culicagá, qué edad tiene esta escuincla que todavía le falta mucha vida para analizar. Todavía te hace falta muchas cogidas, muchas vividas, muchas caídas, te hace falta mucha vida para estar hablando estas mierdas”, aseguró la actriz, mientras Centeno trataba de contenerla.

Sin embargo, no se contuvo y dijo que todo lo que hacía Niurka era para obtener publicidad, algo que no le pareció.

‘Un final feliz’

Después de un intercambio de palabras que derivó incluso en que Centeno le pidió a Niurka respetar el espacio de Adela Micha, la vedette subió algunas historias en las que se le ve con la grafóloga, ambas abrazadas y sonriendo.

Tras lo ocurrido en el programa, ninguna de las dos ha dado algún tipo de declaración al respecto.