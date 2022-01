‘Hay química’: Grafóloga analiza lenguaje corporal entre Emma Watson y Tom Felton

El especial Regreso a Hogwarts, una producción de HBO Max, reunió a gran parte del elenco de la saga de Harry Potter con motivo del 20 aniversario del estreno de la primera película.

Actores, productores y directores fueron invitados a esta gran ‘fiesta’, en la que decenas de historias desconocidas y algunas inéditas fueron narradas de viva voz de los participantes.

Entre las anécdotas que más sorprendieron a los potterheads destacó una que compartió Emma Watson, (Hermione Granger) quien aseguró que se enamoró de Tom Felton (Draco Malfoy) casi desde el inicio del rodaje.

Watson narró la emoción que le provocaba descubrir que compartiría las sesiones de llamado con Felton y detalló el momento en el que comenzó ese incipiente ‘amor’.

Esto sucedió cuando, en una clase les asignaron dibujar su idea de Dios; Felton dibujó a una chica con una gorra puesta al revés y que montaba una patineta: “No sé cómo decirlo, simplemente me enamoré de él”, aseguró la actriz de 31 años.

Análisis de Emma Watson y Tom Felton

Maryfer Centeno, experta en grafología y lenguaje corporal, realizó un análisis de las interacciones entre ambos actores en el reencuentro de Harry Potter e hizo un recuento de la interacciones entre ambos actores en varias fotografías tomadas durante los años que duró la saga.

Centeno aseguró que dichas conclusiones se develan por sí solas: “No lo digo yo, lo dice el cuerpo que siempre traiciona”.

En el primer bloque del video, la grafóloga analiza una fotografía donde los actores son adolescentes. En la imagen, Felton aparece de pie sosteniendo una copa mientras abraza a Emma, quien muestra una genuina sonrisa.

Centeno destaca la seguridad de Felton y detalló que la sonrisa de Watson denota mucho carisma y honestidad. El ejercicio continúa con una imagen en la que los actores van dejando atrás su etapa de adolescencia; al respecto, Maryfer comenta: “Vemos como la sonrisa es más tímida y los movimientos más controlados, como si les diera pena mostrar en público todo lo que son”.

En una tercera imagen donde Emma y Tom probablemente han llegado ya a la mayoría de edad, Centeno identifica un matiz de cortejo en la postura de Felton, mientras que Watson permanece muy atenta de su interlocutor: “Había mucha química, era un amor real”, comenta.

Fotos: TikTok Maryfer Centeno

Uno de los gestos que más ha retoma Centeno para argumentar su análisis son los ángulos y la condición de las sonrisas en cada una de las imágenes: “Aquí vemos una sonrisa que es totalmente sincera (Emma Watson) y la de él también. Las cabezas se buscan y la proximidad es innegable”.

Sin embargo, todo cambia conforme los histriones crecen, apunta Centeno. “¿Notan cómo cambian las miradas? ¿Cómo hay un distanciamiento rotundo?”, destaca.

En relación con las escenas del reencuentro por el 20 aniversario de Harry Potter, Maryfer apunta que la reciprocidad se mantiene en la relación de los actores: “Vean la mirada de él. Ella está muy interesada platicando con él”.

Asimismo identificó algunos gestos clave en la interlocución de Watson y Felton: “Hay una química real entre ellos. Esa boquita es de nerviosismo (Tom Felton) y ella lo está viendo, la barbilla (Emma Watson) va ligeramente hacia arriba, lo cual nos habla de que se siente en una posición de autoridad”, destacó.

Foto: HBO Max

¿Qué dice la letra de Emma Watson y Tom Felton?

Como parte del análisis final, Centeno detalló la personalidad de Emma y Tom a través de la observación de su caligrafía. La experta comenzó Watson:

“Es una letra ligada, lo cual nos habla de facilidad de palabra, pero también de ser una persona intuitiva y de pensamiento crítico. Es una persona que analiza las cosas y es sumamente inteligente”, comentó.

Por otro lado, la letra de Felton denota características muy distintas a la de su compañera de elenco:

“Es una letra muy rápida, lo cual nos habla que es instintivo, se muestra tal y como es. Los dos son personas honestas. Se complementan pero ella es más racional y él más instintivo; los dos son muy observadores”, finaliza Centeno.

Cabe destacar que en el especial Regreso a Hogwarts tanto Emma Watson como Tom Felton aseguraron que nunca hubo una relación amorosa entre ellos: “No ha pasado nada, nada, nada en el plano romántico, nunca, simplemente nos queremos, eso es todo”, declaró la actriz de The Perks of Being a Wallflower.