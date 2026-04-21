‘La Lokaa’: Así es la cantina de Wendy Guevara frente al Ángel de la Independencia

Wendy Guevara anunció la apertura de su nueva cantina en la CDMX. (Foto: Cuartoscuro/ChatGPT imagen de referencia)

La influencer Wendy Guevara está lista para dar un nuevo paso en su carrera, ahora dentro del sector restaurantero con la apertura de La Lokaa, una cantina ubicada en la CDMX que promete combinar el estilo tradicional con un concepto moderno y enfocado en el entretenimiento.

La ganadora de La Casa de los Famosos México anunció desde junio de 2025 su intención de abrir este espacio dedicado a la venta de bebidas alcohólicas, proyecto que desarrolla en conjunto con May Miranda, empresaria y creadora de contenido con experiencia en el sector gastronómico.

Aunque todavía no se han revelado detalles como horarios oficiales o fecha exacta de inauguración, ambas han adelantado parte del concepto que buscarán posicionar en una de las zonas más concurridas de la capital.

La nueva cantina de Wendy Guevara se llama La Lokaa y se encuentra en la CDMX. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

¿Cómo es la cantina de Wendy Guevara?

Wendy Guevara, integrante de ‘Las Perdidas’, compartió que la ubicación será uno de los principales atractivos del lugar, al encontrarse en una zona emblemática de la ciudad.

“Es en reforma, en la glorieta, aquí en pleno Ángel de la Independencia, me enseñaron el concepto y supe que era un buen negocio”, contó en una transmisión en vivo en sus redes sociales.

A partir de esta idea, el proyecto apunta a convertirse en un punto de reunión con identidad propia, pensado tanto para locales como para visitantes que buscan experiencias distintas en la vida nocturna.

“¿Cuándo se inaugura la cantina La Lokaa? No lo sabemos aún, pero les adelanto que el lugar contará con música en vivo todos los días. Va a ser así como rosita, pronto va a ser la inauguración, solo van a entrar personas que estén bien locas y va a tener mucho chupe”, informó Wendy Guevara.

El concepto mezcla elementos clásicos de cantinas antiguas con una propuesta contemporánea enfocada en lo visual y el entretenimiento.

“Va a tener mariachi, un día tiene cantantes mexicanos, otro con shows de dragas, es una cantina tradicional, pero moderna al mismo tiempo. Todo es instagrameable y ya no puedo decir más”, agregó May Miranda.

Además, el proyecto no se limitará únicamente a bebidas, ya que también incluirá una oferta gastronómica que complemente la experiencia del lugar.

“La temática del bar, restaurante y taquería en CDMX va a estar padrísimo, lo cuento adelantado para desmentir que yo le robé un proyecto, pero no es un pódcast lo que haré con Mayra Miranda, es algo de comida y bebida”

“Ella fue la de la idea, me platicó la estrategia y cómo desarrollaríamos el lugar, es adecuado para la precopita”

¿Quién es May Miranda, socia de Wendy Guevara?

Detrás del concepto de La Lokaa también se encuentra May Miranda, quien ha construido una carrera en medios digitales y negocios relacionados con el entretenimiento y la gastronomía.

May es podcaster y está detrás del espacio Íntimas, donde comparte micrófono con Evelyn ‘La Mamita’ Hernández, entrevistando a distintas figuras del espectáculo para hablar sobre temas personales y profesionales. Entre sus invitados han destacado nombres como Romina Marcos, La Beba Montes y la propia Wendy Guevara.

Además de su faceta como creadora de contenido, Miranda ha incursionado en el sector restaurantero. De acuerdo con su actividad en redes sociales, está vinculada con Taypa, restaurante de Nicola Porcella, ubicado en Polanco.

Su perfil también incluye contenido de estilo de vida, en el que comparte viajes internacionales a destinos como Francia e Italia, consolidándose como influencer dentro del ámbito digital.