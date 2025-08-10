‘Quieren dinero, van a haber más videos’: Wendy Guevara se sincera sobre extorsiones tras asalto

Tras asalto y difusión de un video íntimo, la influencer Wendy Guevara revela ser víctima de extorsiones (Fotoarte: El Financiero / Crédito: Cuartoscuro, imagen generada mediante IA Gemini).

La influencer y conductora de televisión Wendy Guevara se sincera sobre un video íntimo recientemente difundido en redes sociales, parte de una extorsión y adelanta que fue amenazada con la difusión de más materiales por el estilo.

Esto ocurre luego de que Wendy Guevara fue violentamente asaltada junto con sus amigas, Paola Suárez y la también influencer Vanessa Labios 4k.

¿Por qué se difundieron videos de Wendy Guevara? Influencer advierte que podría haber más

Según explica la ganadora de ‘La Casa de los Famosos México’ 2023 Wendy Guevara, durante un asalto le hicieron abrir su aplicación de banco, en la cual le hicieron transferir todos sus fondos, además de que la amenazaron con volver a pedirle más dinero en la fecha de su depósito.

“Nos quitaron dinero, nos golpearon en la cara, nos quitaron el celular, no importa si se llevan todo, sé trabajar y lo vuelvo a conseguir, gracias estoy bien, después de eso me fui directo a León y no sé cómo le hice para llegar”, dice a ‘La Saga’.

Wendy Guevara sufrió un asalto cuando viajaba en su coche con sus amigas. (Foto: Cuartoscuro/Edgar Negrete Lira/Freepik)

La influencer revela que sus videos íntimos fueron enviados por los extorsionadores al número de su madre con la amenaza de difundirlos si no les daba la cantidad de dinero que le solicitaban. Pese a cumplir con las demandas, publicaron un clip suyo mediante su cuenta de Instagram, el cual fue eliminado a la brevedad.

“Me marcaron y me pidieron más dinero, les deposité lo que me quedaba en mi cuenta de banco, pero ya no había nada más ahí”, expresa.

Según explica la influencer Wendy Guevara con la presentadora Adela Micha, luego del asalto sufrido, las autoridades le han brindado de acompañamiento psicológico constante con seguimiento: “me hablan diario y me dan una ayuda real; te hacen calmarte, tranquilizarte”.

En cuanto a las extorsiones de la que aún es víctima, revela: “A mí me vieron con lo último que tenía y fue lo último que les di, y todavía quieren que yo les dé más, ¿de dónde? Yo tenía eso ahí y ellos lo vieron, yo les enseñé”. Incluso, asegura que le exigieron una cantidad correspondiente a una captura de pantalla después de ganar el premio de ‘La Casa de los Famosos México’, dinero que, le explicó a los criminales, ya no tenía a más de dos años de haberlo recibido.

Wendy Guevara afirma que sus jefes la respaldaron tras ser víctima de violencia digital y logró cerrar un trato con una marca para ser patrocinada. (Fotos: Cuartoscuro.com).

“Van a haber más” videos íntimos sobre ella circulando mediante redes sociales, advierte Wendy Guevara. Para su fortuna, no es algo que le haya afectado hasta el momento en cuanto a trabajo o marcas a las que realiza menciones comerciales.

“Yo dije: ‘bueno, se me va a chin*** la chamba, se me va a chin*** todo’ pero no hay pe**, porque sé trabajar”, reflexiona la influencer. “Vendo algo o así. Toda la vida aprendí a trabajar”, presume.

Y aunque consideró que la filtración de su video íntimo podría provocarle algún tipo de problema con sus jefes o patrocinadores, la respaldaron e, incluso, cerró un trato con un nueva nueva marca después de lo ocurrido. “Yo sé que si se tiene que ir, comprendo que es porque no es buena imagen pero, hasta el momento, nadie me ha dicho nada”.