Mariana Botas, de ‘LCDLFM’, admite que ‘se besuqueó’ a Drake Bell: ‘Fue el mejor día de mi vida’

Mariana Botas contó una historia relacionada con Drake Bell en 'La Casa de los Famosos México'. (Foto: Cuartoscuro/Edgar Negrete Lira/Andrea Murcia)

Las historias de La Casa de los Famosos México continúan y ahora fue el turno de Mariana Botas, quien contó dos anécdotas junto al cantante Drake Bell, una cuando lo conoció y la otra cuando “se lo besuqueó”.

La actriz de Una familia de diez estuvo junto a Elaine Haro y Dalilah Polanco en el jardín, lugar donde reveló su pasado con el actor de Drake & Josh.

Todo comenzó cuando en un pódcast de Envinadas cuestionaron a Botas acerca de su ‘crush’ y ella contestó que Bell.

Drake Bell conoció a Mariana Botas en 2022. (Foto: Cuartoscuro).

Luego de la publicación de ese episodio, los seguidores de Envinadas ‘taggearon’ a Drake para que asistiera a un capítulo del pódcast y como consecuencia las contactaron los representantes del cantante.

”Empezaron a molestarme para que lo invitáramos, todo fue en 2022, de pronto me escriben los managers de Drake Bell y le interesó mucho todo esto de la convocatoria, entonces me invitó a su hotel a conocerlo junto con Jessica Segura“, explicó Botas.

Sin embargo, ese no fue el único encuentro con el cantante, pues se encontraron en una fiesta un año después, donde tuvieron un breve romance.

“Tienen la exclusiva, el año pasado tuvimos una fiesta de un amigo y estuvo Drake, se puso feliz cuando me vio, me abrazó (...) La verdad es que esa noche me lo besuqué toda la noche en el antro, él me traía de la mano para todos lados, me ofrecía los tragos, yo no lo creía”.

Después, un amigo de Mariana Botas los invitó a ir a otro antro, no sin antes pedirle que convenciera al famoso, una vez en la camioneta de Drake Bell, él le interpretó unas canciones a la actual participante de La Casa de los Famosos México.

“Fue el mejor día de mi vida (...) Cuando iba en su camioneta me iba cantando una canción, se portó divino, yo la pasé increíble, tuve toda la atención, no hubo problema porque los dos éramos soltero, al otro día me escribe ‘besarte anoche era realmente increíble’”, finalizó la compañera de Jorge Ortiz de Pinedo en La familia de diez.

Luego de la historia de Botas, en redes surgieron memes y comparaciones de la podcaster con la actriz Martha Higareda por sus anécdotas.

Drake Bell envió un mensaje a Mariana Botas por su participación en ‘LCDLF México 2025′

Aunque el exactor de Nickelodeon no ha emitido una respuesta ante las declaraciones de Mariana Botas, es una realidad que la actriz tiene una relación cordial con el cantante estadounidense.

Esto se vio reflejado con un mensaje que le envió a Botas previo a su entrada a La Casa de los Famosos México, donde le expresó su apoyo mediante un video compartido por el TikTok oficial del reality show.

“Mariana, hola, soy Drake, buena suerte en La Casa de los Famosos, felicidades”, dijo Bell en el post.