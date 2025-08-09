La vez que Susana, tía de Roberto Palazuelos, preparó un banquete a la Reina Isabel II: ‘Se chupó los dedos’

Susana Palazuelos preparó un banquete para la reina Isabel II en 1983, en su visita a Acapulco.

Además de ser la figura materna de Roberto Palazuelos, su tía Susana es una reconocida chef con más de 40 años de trayectoria en la cocina, y una de sus satisfacciones más grandes fue cocinar la mismísima reina Isabel II, fallecida en 2022.

Esto ocurrió en la visita que la reina Isabel II hizo a México en 1983, y específicamente al puerto de Acapulco, de donde es originaria la familia Palazuelos.

Susana recuerda aquel día con mucho cariño, pues recibió felicitaciones de la misma reina cuando su negocio de banquetes tenía apenas unos años, algo que la llena de orgullo.

Así fue la visita de la Reina Isabel II a Acapulco, Guerrero en 1983

En febrero de 1983, la reina Isabel II respiraba el mismo aire que millones de mexicanos, un hecho que causó emoción a todos aquellos seguidores de la realeza, quien hizo una ‘parada obligada’ en el puerto de Acapulco.

Después de que la tía del ‘Diamante Negro’ fuese notificada que ella sería la encargada de ofrecer un banquete a la realeza, se encargó de todos los detalles, desde la sede hasta el menú.

La reina Isabel II visitó Acapulco en 1983. (FOTO: EFE)

“La cena se sirvió en la Plaza de Armas del Museo Histórico Fuerte de San Diego, lugar que pedí fuera habilitado para poder utilizarlo como sede del banquete”, escribió en una publicación de Instagram el día que murió Isabel II.

¿Cuál fue el menú que Susana Palazuelos le sirvió a la reina Isabel II?

Pese a que el evento era sumamente especial, no hubo comida gourmet, sino platillos típicos de Guerrero. Lo único que puede considerarse ‘lujoso’ fue la langosta, pero de ahí en fuera todo eran antojitos guerrerenses.

“Contrario a lo que todos esperaban el menú para esa noche fue muy tradicional mexicano, que incluyó picadas hechas a mano, sopa de calabacitas, flor de calabazas y langosta de Baja California que literalmente hizo que la reina se chupara los dedos”, mencionó orgullosa en su publicación.

El menú de Palazuelos Rozensweig fue del total agrado de la reina, según cuenta la chef mexicana y empresaria, pues recibió una felicitación especial y reconocimiento no solo a la gastronomía mexicana, sino a la cocina de la chef, dueña de un restaurante en Acapulco.

“Por tal razón me sentí muy orgullosa cuando el Excelentísimo Embajador de Reino Unido en México, calificó a este evento como el mejor de todos los que le ofrecieron a la Reina Isabel II y a su esposo, El Príncipe Felipe de Edimburgo durante su visita oficial a México”, agregó.

Publicación de Susana Palazuelos en Instagram. (Foto: Captura de pantalla instagram.com)

Aunque su empresa de banquetería, Banquetes Susana Palazuelos, ya era exitosa, este evento marcó un antes y después, consolidando el negocio como uno de los más populares en Acapulco.

Banquetes Susana Palazuelos: Historia de la empresa

Hace 48 años, en 1977, se inauguró una empresa acapulqueña llamada Banquetes Susana Palazuelos, que en la actualidad cuento con reconocimiento a nivel nacional e internacional.

Se destaca como una de las más importantes en su ámbito, pues al año llega a estar presente hasta en 120 bodas realizadas en el puerto, lo que a su vez genera turismo e impacta económicamente en Acapulco.

En su sitio oficial, destaca que el trabajo de Banquetes Susana Palazuelos alcanzó “eventos con los últimos 6 Presidentes de la República, los Congresos Internacionales de Mineros, 18 ediciones del Tianguis Turístico, la Asociación de Banqueros, entre otros”.