⁠Susana, la chef y tía de Roberto Palazuelos que ‘pulió’ al ‘Diamante Negro’ tras el abandono de su madre

Susana Palazuelos, tía de Roberto Palazuelos, asumió el rol de madre con el empresario y abogado.

La historia de vida de Roberto Palazuelos está marcada por el abandono de su madre cuando era pequeño. Pese a ello, siempre tuvo una figura materna muy especial: su tía Susana, quien además es una reconocida empresaria y chef.

En varias ocasiones, ‘El Diamante Negro’ compartió la historia de cómo lo marcó el abandono de María, su progenitora, misma que no le hizo falta por el amor y cariño que Susana le brindó en todas las etapas de su vida.

Además de tomar el papel de madre, Susana Palazuelos hizo una carrera como chef y empresaria, con restaurantes en Acapulco y un legado como aquella que ‘pulió’ al ‘Diamante Negro’.

“Todos los días estamos en contacto porque Roberto Palazuelos es mi hijo; como él dice, soy su madre”, aseguró Susana en una entrevista con De Primera Mano hace casi cinco años.

Roberto Palazuelos fue criado por su tía Susana. (Foto: Cuartoscuro)

¿Cuál es la relación de Roberto Palazuelos y Susana?

El cariño y la crianza los llevó a formar una unión más allá de la familiar y considerarse madre e hijo, pero en realidad Susana es tía directa del ‘Diamante Negro’.

Susana Palazuelos Rosenzweig es hermana de Roberto Palazuelos Rosenzweig, papá del famoso empresario que tiene la cadena de taquerías Tacos Papi.

Además, la empresaria y chef es madrina de bautizo de Palazuelos Badeaux, por lo que el amor y cariño que siente por su sobrino, ahijado e hijo es más especial que otros.

Así fue para Susana Palazuelos criar al ‘Diamante Negro’

Aunque en su niñez fue más sencillo, Susana reveló en la misma entrevista los retos que enfrentó como tutora del también modelo Roberto Palazuelos, sobre todo en la etapa de la adolescencia.

“Al principio fue difícil para el ‘Diamante Negro’ aceptar su realidad, como todo adolescente, pues Roberto tenía sus cosas. Yo comprendía que además era sumamente inteligente y siempre le di muchísimo amor, siempre lo estuve apoyando en todo, siempre lo escuché”, confiesa Susana.

Pese a aquellos sentimientos negativos que pudo experimentar Palazuelos en su adolescencia, con su tía Susana la situación siempre fue diferente.

“Cuando eres chavo, adolescente, tienes tus rencores y tus cosas; tus tristezas. Pero no duró mucho tiempo, pues de lo que respecta a mí, conmigo, nunca estuvo triste, al contrario. Conmigo siempre estuvo feliz”, aseguró en la misma entrevista.

Así se refiere Roberto Palazuelos de su tía Susana

El empresario y abogado Roberto Palazuelos no tiene problema en platicar las diferentes historias sobre su vida, como la vez que su madre biológica lo secuestró, o la vez que se reencontró con ella en Nueva York, EU.

“Cuando mi mamá me abandonó, prácticamente Susana me tomó, y es la mujer que me ha educado, entonces es mi mamá (…) Es la única persona a la que yo me le cuadro, es la única persona que me dice ‘no’ y ‘ok, no, tía’”, aseguró el ‘Diamante Negro’ en uno de los capítulos de su serie Palazuelos Mi Rey.

Si bien recibió el cariño de Susana, en una entrevista con ‘El Burro’ Van Rankin, Roberto Palazuelos confesó que fue complicado vivir lejos de su madre biológica, sobre todo cuando vivió situaciones como un ‘secuestro’ del que su papá lo rescató.

¿Quién es Susana Palazuelos?

Susana Palazuelos Rosenzweig es una empresaria y chef originaria de Acapulco, Guerrero que creció en un entorno donde la cocina era sinónimo de tradición y convivencia familiar. En 1977 dio el gran salto al fundar Banquetes Susana Palazuelos, empresa que se convirtió en un referente para bodas y eventos de lujo en el puerto.

La carrera de Susana Palazuelos es una constante labor de difusión cultural. Participó en más de 50 festivales gastronómicos en países como Australia, Nueva Zelanda, Corea, Singapur y Hong Kong, llevando la auténtica cocina mexicana mucho más allá de los estereotipos.

Banquetes de realeza y escritora de libros: las otras facetas de Susana Palazuelos

Uno de los momentos más memorables en su trayectoria ocurrió en 1983, cuando fue seleccionada para preparar el banquete de la visita oficial de la reina Isabel II a México. La calidad y creatividad de su menú impresionaron tanto que el embajador británico le confesó que fue “el mejor banquete que la reina había probado en sus viajes”.

La chef Susana Palazuelos recibió un Reconocimiento como parte de Mexicanos Triunfadores en el Senado de la República. (Cuartoscuro / Graciela López Herrera)

Más allá de los fogones, Susana también deja huella en la literatura gastronómica. Es autora de libros como Mexico: The Beautiful Cookbook, traducido a siete idiomas y convertido en un éxito internacional.