Sofía Rivera, conductora que criticó a Lucerito, reacciona a ‘hate’ en su contra: ‘Ese cuerpo no es mío’

Sofía Rivera Torres fue criticada en redes y le recordaron cuando hizo mención al cuerpo de Lucerito Mijares. (Foto: Cuartoscuro/Edgar Negrete Lira)

La conductora Sofía Rivera Torres apareció en una de las galas de La Casa de los Famosos México 2025 y posterior a su participación fue criticada en las redes sociales.

Algunos usuarios recordaron cuando la exparticipante de LCDLFM 2023 señaló a Lucerito Mijares por su aspecto físico, especialmente por su parecido con el cantante Manuel Mijares.

Ante el hate que recibió la esposa de Eduardo Videgaray, ella respondió con un video donde ironizó con los comentarios en su contra.

Sofía Rivera Torres fue criticada por unas fotos donde presuntamente aparece la conductora. (Foto: Cuartoscuro / Edgar Negrete Lira) (Cuartoscuro / Edgar Negrete Lira)

“Esta mañana yo desperté con muchos mensajes, algunos de apoyo, otros con palabras de aliento, con recomendaciones de clínicas de belleza gratuitas que sí me interesan y me dispuse a ver por qué había pasado todo eso”, mencionó en un video de

De acuerdo con Sofía Rivera Torres, hay fotos que circulan en redes sociales donde aparece ella, pero contó que fueron modificadas.

“Me temo decirles que no es mi cuerpo, no se debe al karma, simplemente es edición y mucha mala leche, busqué el clip de donde sale esa imagen y la encontré, así que aunque no tenga la figura que deseo tener, tampoco es el que se ve ahí”.

La conductora de TV explicó que su físico actual se debe a los cambios que ocurren durante el embarazo y posterior a dar a luz.

Ella se convirtió en mamá por primera vez el pasado abril, cuando anunció el nacimiento de su bebé junto al comediante Eduardo Videgaray.

¿Qué dijo Sofía Rivera Torres de Lucerito Mijares?

La polémica entre Sofía Rivera Torres con Lucero Mijares y su mamá Lucero Hogaza fue cuando la conductora, junto a Eduardo Videgaray y ‘La Estaca’ por sus declaraciones durante una emisión del programa ¡Qué importa!

“Mira, se parece a Mijares, pero canta como Lucero, ahí vemos que Dios quita y Dios quita otra vez (…) Mijares todavía ni se muere, ya reencarnó en su hija, terrible", contó la conductora, además hizo énfasis en la anécdota de la actriz de teatro cuando la confundieron con un hombre.

“Eso tiene sus ventajas: si hay fila para el baño de mujeres, que cuándo no hay, entras al baño de hombres y nadie te dice nada, eso a mí me gustaría", finalizó.

La reacción fue de Lucero Hogaza con una publicación en X donde pidió la ‘cancelación’ de los presentadores de TV.

“Pobres de los mediocres, pobres de los que no tienen inteligencia, pobres de los que no tienen nada qué decir, más que burlarse de los demás (…) afortunadamente no nos importan. Lo único que nos importa es apoyarnos y amarnos. Que vivan las mujeres y las personas que respetan a los demás", escribió la actriz de El Gallo de Oro.

Como reacción, los presentadores ofrecieron disculpas en una transmisión en vivo de su programa de TV.

“Vamos a hacer algo que nunca hemos hecho ni en radio ni televisión, hoy la ocasión lo amerita (...) nosotros pensamos que Lucerito es muy bella persona en todos los aspectos de la vida, pero esa noche hicimos chistes de muy mal gusto, así es el humor”, comentó Videgaray.