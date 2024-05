¿Qué pasó con Lucero y Eduardo Videgaray, Sofía Rivera y ‘La Estaca’? Cronología del pleito

‘Cancelados para siempre’ están Eduardo Videgaray, Sofía Rivera Torres y José Ramón Sancristóbal ‘La Estaca’ desde que Lucero arremetió contra ellos para defender a su hija, Lucerito Mijares, de unos comentarios que los tres conductores hicieron hace unas semanas.

La situación provocó que en dos ocasiones, tanto Videgaray como Sancristóbal hablaran del tema, aunque sus palabras no convencieron a la actriz de El Gallo de Oro ni a miles de internautas que han opinado al respecto.

Incluso la misma Lucerito Mijares reaccionó a toda la polémica que se ha suscitado a raíz de los comentarios y supuestos ‘chistes’ que hicieron los conductores de televisión sobre ella.

'Lucerito' Mijares se pronunció ante las críticas que recibió de unos conductores de televisión. (Foto: Instagram / @luceromijaresoficial / @jrestaca / @sofiariveratorres / @eduardovidegaray)

¿Qué dijeron Eduardo Videgaray, Sofía Rivera y José Ramón Sancristóbal ‘La Estaca’ de Lucerito Mijares?

El pasado 26 de abril, Eduardo Videgaray, Sofía Rivera y José Ramón Sancristóbal ‘La Estaca’ hicieron un segmento en su programa de televisión ¡Qué importa! en el que hablaron de la familia Mijares Hogaza, pero se enfocaron en el aspecto de Lucerito Mijares.

Sofía Rivera Torres mostró primero una entrevista realizada hace muchos años a Lucero y Mijares, cuando todavía estaban casados. La cantante dijo que ella quería que, sin importar el sexo, sus hijos se parecieran a ella.

Para empezar, la conductora atribuía a modo de ‘broma’ que la separación de los intérpretes se dio porque Lucerito no se parecía físicamente a la ‘novia de América’.

“Lo mal que envejeció este video, miren (Muestran una foto padre e hija) ¿Quién es quién? Es la hija que tuvo Mijares con Mijares”, expresó Videgaray.

“Mira, se parece a Mijares pero canta como Lucero. Dios quita… y Dios quita otra vez (…) Mijares todavía ni se muere, ya reencarnó en su hija, terrible”, comentó Rivera Torres en un tono burlón mientras los otros conductores se reían.

Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray criticaron a Lucero Mijares en su programa de TV. (Cuartoscuro / Edgar Negrete Lira)

Conductores de ‘¡Qué importa!’ critican a Lucerito Mijares

Además, comentaron unas declaraciones que hizo la joven donde ella comparte que en ocasiones la han llegado a confundir con un hombre, lo que hasta llega a tomar con humor. Tratando de ser ‘gracioso’, fue el turno de ‘La Estaca’ de hablar sobre la joven de 19 años.

“Pues sí, qué bueno que te dé risa. Ahora, te confunden con un hombre, pero no dices con cuál (...) con Paco Memo (Ochoa)”, dijo Sancristóbal, liberando risas grabadas del programa.

“Mira, eso tiene sus ventajas: si hay fila para el baño de mujeres (que cuándo no hay) entras al baño de hombres y nadie te dice nada. A mí me gustaría”, dijo entre risas Torres Rivera, esposa de Eduardo Videgaray, quien siguió con las críticas al físico de la actriz de teatro.

Sofía Rivera Torres fue la que más comentarios hizo en aquella emisión sobre Lucerito. (Cuartoscuro / Edgar Negrete Lira)

“Su papá le canta ‘bella, confusamente bello’ (…) ahora puedes jugarlo a tu favor, Lucerito: hacer que te paguen tu trabajo como hombre, pero entrar gratis al antro como mujer”, expresó el hermano del político Luis Videgaray.

El último comentario vino de Sofía Rivera, exparticipante de La Casa de los Famosos México, quien comparó a Lucerito Mijares con Wendy Guevara, influencer transgénero.

“No te preocupes, Lucerito, no estás sola, o sea Wendy Guevara pasa algo muy parecido todo el tiempo, así que estás en muy buena compañía, hermana”, dijo.

Lucero Mijares fue comparada con Wendy Guevara por Sofía Rivera Torres. (Facebook / Wendy Guevara)

Lucerito Mijares reacciona a comentarios de conductores que la criticaron: ¿Qué dijo?

En una entrevista con diversos medios de comunicación, la hija de Lucero y Mijares fue cuestionada por las declaraciones que hicieron los tres conductores sobre ella, su físico y lo que ella había compartido.

“Cada quien, si quieren comentar algo malo (…) me da igual, no me importa (…) afortunadamente no me afecta para nada, pero si se meten con alguna de mis amigas, con mi mamá o familiares, ahí sí se puede quemar el bosque“, expresó.

Además, aseguró contar con el apoyo de sus papás, quienes tampoco le querían dar importancia a lo dicho por los tres conductores.

Lucero ‘explota’ contra conductores que criticaron a su hija

Después de que los comentarios vertidos por los tres conductores se hicieran virales y volvieran objeto de críticas, Lucero se mostró molesta y, citando en una publicación de X el video de las mismas declaraciones que hizo su hija, aprovechó para dar un mensaje.

Si bien este no tenía destinatario, hacían alusión a Videgaray, Rivera Torres y Sancristóbal.

“Pobres de los mediocres, pobres de los que no tienen inteligencia, pobres de los que no tienen nada qué decir, más que burlarse de los demás (…) afortunadamente no nos importan. Lo único que nos importa es apoyarnos y amarnos. Que vivan las mujeres y las personas que respetan a los demás”, escribió la actriz.

Hermosa nena joven admirable. Mi @LuceroMijaresOf

Pobres de los mediocres, pobres de los que no tienen inteligencia, pobres de los que no tienen nada que decir más que burlarse de los demás.

Así es, ni nos conocen, ni los conocemos, afortunadamente.

No nos importan.

Lo único… https://t.co/mZYC1SIF9n — Lucero (@LuceroMexico) May 7, 2024

Conductores se disculpan con Lucerito Mijares: ¿Qué dijeron y cuál fue la reacción de Lucero?

El 6 de mayo, los dos conductores aprovecharon un espacio de su programa ¡Qué Importa! en Imagen Televisión para disculparse por las desafortunadas declaraciones que hicieron de Lucerito Mijares.

“Vamos a hacer algo que nunca hemos hecho ni en radio ni televisión, pero nos rehusamos y hoy la ocasión lo amerita (…) y nosotros pensamos que Lucerito es muy bella persona en todos los aspectos de la vida, pero esa noche hicimos chistes de muy mal gusto a los ojos de otras personas, pero así es el humor”, dijo Videgaray.

Sofía Rivera también ofreció disculpas por lo que dijo sobre la participante de Juego de Voces, aunque su respuesta no fue bien recibida por Lucero, quien reaccionó al clip publicado en redes sociales y que, posteriormente, fue eliminado.

“CANCELADOS PARA SIEMPRE”, expresó Hogaza León vía X, y esta repuesta fue replicada por miles de usuarios, volviéndola tendencia en dicha red social.

La respuesta de Lucero ante las disculpas de Eduardo Videgaray, Sofía Rivera y José Ramón Sancristóbal. (Foto: Captura de pantalla)

Eduardo Videgaray y ‘El Estaca’ responden a Lucero tras ‘cancelarlos’ en redes sociales

Ahora, fue en la emisión del programa de radio La Corneta realizada el 7 de mayo en donde usaron los primeros minutos para hablar nuevamente del tema por el cual fueron cancelados en redes sociales.

“Hicimos unos chistes a sazón de un comentario que hizo Lucerito Mijares (…) la verdad, yo no sentí que fueron ofensivos, pero cuando uno hace chistes, cuando uno hace humor, pues siempre está el peligro, el riesgo de que alguien se ofenda. En este caso al parecer se ofendió mucha gente en las redes sociales”, inició José Ramón Sancristóbal ‘La Estaca’.

El motivo de sus comentarios sobre el aspecto físico de Lucerito, dijeron, fue para hacer más ameno el programa, pero desde ahora ya no hablarán de ella, ni de su familia.

“¡Qué bruto la reacción! Tenemos una política en este en estos programas que hacemos juntos, y es ‘cuando alguien se queja, chilla, llora… Ya nunca más’, aquí no se trata de hacer sentir mal a nadie, lo que queremos nosotros es echar relajo y pasarla bien”, agregó Eduardo Videgaray.

Eduardo Videgaray y José Ramón Sancristóbal "El Estaca" decidieron abordar el tema de Lucerito Mijares en su programa de radio. (Cuartoscuro / Edgar Negrete Lira)

Sin embargo, ‘La Estaca’ explotó contra aquellos que los criticaron por sus desafortunados comentarios, asegurando que ya no le importaba lo que dijeran de él.

“¿Saben qué? Les voy a decir una cosa: Me importa ya de verdad muy poco (las opiniones), porque no puede ser que en este país se ofrezca una disculpa, sea uno amable y consciente, ofrezca una disculpa y se pongan en ese plan”.

“Entiendo que cuando se trata de los hijos la gente puede ofuscarse, pero ya lo están llevando demasiado lejos. No es para tanto, no se insultó a nadie, no se le dijo nada a Lucero chica que amerite esta reacción”, aseguró ‘El Estaca’ sobre la reacción de Lucero.

Eduardo Videgaray y 'El Estaca' volvieron a comentar sobre los 'chistes' que hicieron de Lucecito Mijares, así como las declaraciones de su mamá, Lucero. (Foto: Especial El Financiero) (Cuartoscuro)

Hasta el momento, no ha habido más declaraciones de Lucero, su hija Lucerito Mijares, ni de los involucrados en la polémica salvo Sofía Rivera, quien ha discutido con usuarios en redes sociales por el tema.