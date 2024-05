Lucero ‘cancela’ a Eduardo Videgaray, Sofía Rivera y ‘La Estaca’: ‘Mediocres’, dice a críticos de su hija

Lucero Mijares, hija de Manuel Mijares que participa en Juego de Voces, fue criticada en televisión por los conductores Eduardo Videgaray, Sofía Rivera y José Ramón San Cristóbal ‘La Estaca’; en respuesta, su mamá, la cantante Lucero respondió en redes sociales.

El pasado jueves 25 de abril, los tres presentadores del programa ¡Qué importa! dijeron que Lucerito era la hija de “Mijares con Mijares”, pues aunque la joven tenía la voz de su mamá, el rostro era de su papá y dejaba en claro que “Dios quita... y quita otra vez”.

'Lucerito', primogénita de Mijares y Lucero, tiene actualmente 19 años. (Foto: oficialmijares) (Instagram / @oficialmijares)

¿Qué dijo Lucero contra los ataques de su hija?

Lucero hizo una publicación en su cuenta de X este 7 de mayo, donde habló sobre su hija y la defendió ante los ataques en su contra, sin especificar nombres mencionó:

“Hermosa nena, joven admirable mi Lucero Mijares, pobres de los mediocres, pobres de los que no tienen inteligencia, pobres de los que no tienen nada qué decir, más que burlarse de los demás. Así es, ni nos conocen, ni los conocemos, afortunadamente, no nos importan. Lo único que nos importa es apoyarnos y amarnos. Que vivan las mujeres y las personas que respetan a los demás”.

Hermosa nena joven admirable. Mi @LuceroMijaresOf

Pobres de los mediocres, pobres de los que no tienen inteligencia, pobres de los que no tienen nada que decir más que burlarse de los demás.

Así es, ni nos conocen, ni los conocemos, afortunadamente.

No nos importan.

Lo único… https://t.co/mZYC1SIF9n — Lucero (@LuceroMexico) May 7, 2024

Lucero no aceptó disculpas de Eduardo Videgaray, Sofía Rivera y José Ramón

Eduardo Videgaray, Sofía Rivera y José Ramón ofrecieron disculpas públicas, durante la emisión del programa ¡Qué Importa! del pasado 6 de mayo, a Lucerito Mijares por las ofensas y “los chistes” que hicieron sobre su aspecto físico.

“Vamos a hacer algo que nunca hemos hecho ni en radio ni televisión, pero nos rehusamos y hoy la ocasión lo amerita (...) y nosotros pensamos que Lucerito es muy bella persona en todos los aspectos de la vida, pero esa noche hicimos chistes de muy mal gusto a los ojos de otras personas, pero así es el humor”, dijo Videgaray.

Sofía Rivera también pidió disculpas por lo que dijo sobre Lucerito Mijares. Como respuesta, Lucero comentó el video de X de los tres conductores: “cancelados para siempre”.

La respuesta de Lucero ante las disculpas de Eduardo Videgaray, Sofía Rivera y José Ramón. (Captura)

¿Qué respondió Lucerito Mijares a las críticas contra su físico?

Lucerito Mijares fue cuestionada anteriormente sobre lo que pensaba sobre las críticas en contra de su físico y de su talento.

“Cada quién, si quieren comentar algo malo (...) me da igual, no me importa (...) afortunadamente no me afecta para nada, pero si se meten con alguna de mis amigas, con mi mamá o familiares, ahí sí se puede quemar el bosque (...) me demuestran su apoyo al cien por ciento, pero no le queremos dar importancia a esto”, declaró Lucerito Mijares durante un encuentro con la prensa el pasado 6 de mayo.