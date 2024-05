Eduardo Videgaray y ‘El Estaca’ responden a Lucero tras ‘cancelarlos’ en redes: ‘No es para tanto’

La ‘funa’ de esta semana fue para Eduardo Videgaray, ‘El Estaca’ y Sofía Torres Rivera, ‘cancelados’ por Lucero tras hacer comentarios sobre el aspecto físico de su hija, Lucerito Mijares. Y aunque se habían disculpado el lunes, volvieron a tocar el tema en recientes declaraciones.

Recordemos que el pasado 25 de abril, los tres presentadores del programa ¡Qué importa! abordaron unas declaraciones que hizo la participante de Juego de Voces, en las que refería que a veces le llamaban por el pronombre ‘el’, lo cual no le importaba.

En una primera ocasión, usaron un espacio de su programa ¡Qué importa! para disculparse por los “chistes de muy mal gusto a los ojos de otras personas” que hicieron sobre la hija de Manuel Mijares.

'Lucerito' Mijares fue víctima de las críticas que recibió de unos conductores de televisión. (Foto: Instagram / @luceromijaresoficial / @jrestaca / @sofiariveratorres / @eduardovidegaray)

Conductores abordan el tema de comentarios que hicieron sobre Lucerito Mijares

Ahora, fue en la más reciente emisión de su programa de radio La Corneta en donde usaron los primeros minutos para hablar sobre el tema, por el cual fueron cancelados en redes sociales no solo ellos, también la conductora Sofía Rivera Torres.

“Hicimos unos chistes a sazón de un comentario que hizo Lucerito Mijares (…) la verdad, yo no sentí que fueron ofensivos, pero cuando uno hace chistes, cuando uno hace humor, pues siempre está el peligro, el riesgo de que alguien se ofenda. En este caso al parecer se ofendió mucha gente en las redes sociales”, inició José Ramón Sancristóbal ‘La Estaca’.

Ambos estuvieron de acuerdo en que nunca ofrecen disculpas por los ‘chistes’ que hacen en sus programas, tanto de radio como de televisión, pero en esta ocasión decidieron hacerlo y la reacción de la audiencia fue muy diferente a la que ellos esperaban.

“¡Qué bruto la reacción! Tenemos una política en este en estos programas que hacemos juntos, y es ‘cuando alguien se queja, chilla, llora… Ya nunca más’, aquí no se trata de hacer sentir mal a nadie, lo que queremos nosotros es echar relajo y pasarla bien”, agregó Eduardo Videgaray.

Eduardo Videgaray y José Ramón Sancristóbal "El Estaca" decidieron aborddar el tema de Lucerito Mijares en su programa de radio. (Cuartoscuro / Edgar Negrete Lira)

Después de oír las declaraciones que tenían grabados y sobre las cuales decidieron hacer los supuestos ‘chistes’, admitieron que, según ellos, no habría problema en comentar sobre el aspecto físico de la actriz de teatro, y después comentaron la reacción de Lucero, actriz de la serie El Gallo de Oro.

“¿Saben qué? Les voy a decir una cosa: Me importa ya de verdad muy poco (las opiniones), porque no puede ser que en este país se ofrezca una disculpa, sea uno amable y consciente, ofrezca una disculpa y se pongan en ese plan. Bueno, de postre, la mamá, Lucero grande, nos puso un tweet (que decía) ‘funados o cancelados para siempre’”, dijeron.

‘El Estaca’ le envía mensaje a Lucero tras cancelarlo en redes sociales

Tras abordar el tema de las publicaciones realizadas por la ‘novia de América’, José Ramón Sancristóbal decidió enviarle un mensaje a la mamá de Lucerito Mijares.

“Mira, mi querida Lucero, nosotros siempre hemos sido aquí más que amables en persona contigo, te conozco, conozco a Manuel, a tu exesposo (…) entiendo que cuando se trata de los hijos la gente puede ofuscarse, pero ya lo están llevando demasiado lejos. No es para tanto, no se insultó a nadie, no se le dijo nada a Lucero chica que amerite esta reacción”, aseguró ‘El Estaca’.

José Ramón Sancristóbal "El Estaca" se dirigió a Lucero por haberlos cancelado a él y Eduardo Videgaray. (Cuartoscuro / Edgar Negrete Lira)

Tanto el conductor como Eduardo Videgaray estuvieron de acuerdo en que los comentarios sobre la hija de Lucero y Manuel Mijares fueron desafortunados y han ofrecido disculpas, pero también consideran que la ‘funa’ en su contra escaló a niveles que, ellos aseguran, no debían.

Eduardo Videgaray habla de la cultura de cancelación en redes sociales

De acuerdo con el hermano de Luis Videgaray, la cultura de cancelación en redes sociales se asemeja a prácticas de la era medieval, donde se hacía una persecución hacia los culpables de algún delito y, asegura, así se han comportado los usuarios de redes sociales con ellos.

“Porque estoy seguro de que mucha gente ni siquiera vio el clip, por el que hacíamos estos chistes de Lucerito Mijares”, atribuyendo la responsabilidad de sus palabras a los medios de comunicación que difundieron el caso.