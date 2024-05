Lucero ‘cancela’ a conductores de TV: ¿Quiénes son y qué dijeron Eduardo Videgaray y sus compañeros?

“Cancelados para siempre”, escribió Lucero en su cuenta de X después de que los conductores del programa ¡Qué importa! ofrecieran disculpas por haber criticado a ‘Lucerito’ Mijares, quien protagoniza el reality Juego de Voces.

A finales de abril, Jose Ramón San Cristóbal, Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray, quienes forman parte de ¡Qué importa! hicieron una serie de críticas y chistes con los que comparaban la apariencia física de ‘Lucerito’ con su papá, Mijares.

“Mijares todavía no se muere y ya reencarnó en su hija, terrible”, comentó Rivera Torres en un tono burlón mientras los demás conductores se reían.

Ante esta situación, ‘Lucerito’ Mijares fue abordada por un grupo de reporteros que le preguntaron sobre los comentarios.

“La verdad es que no importa... afortunadamente a mí no me afecta, pero creo que si se meten con algunas de mis amigas o mi mamá... creo que ahí les puedo quemar el bosque”, aseguró ‘Lucerito’ Mijares.

Lucero defendió a su hija 'Lucerito' Mijares tras ser criticada por su aspecto físico. (Foto: Instagram / @luceromijaresoficial / @luceromexico)

¿Quiénes son los conductores que criticaron a ‘Lucerito’ Mijares?

Lucero compartió el video de la entrevista que dio su hija y escribió lo siguiente: “Pobres de los que no tienen nada que decir más que burlarse de los demás... no, nos importan. Lo único que nos importa es apoyarnos y amarnos”.

Tras el mensaje de Lucero, algunas celebridades, como Victoria Ruffo, criticaron a los conductores, pero ¿quiénes son?

Eduardo Videgaray

Eduardo Videgaray es un conductor que estudió comunicación y dirección de cine que ha destacado en la industria del entretenimiento por participar en programas como Resbalón (2009), La Sopa (2011), Batalla de Ingenios (2012), entre otros.

Eduardo también es reconocido por ser el hermano del político Luis Videgaray, quien fue secretario de relaciones exteriores de México de 2017 a 2018.

Además de ser conductor, Videgaray también ha participado en reality shows, como la tercera temporada de Big Brother, en la que compartió la pantalla chica con Julio Camejo y ‘El Burro’ Van Rankin.

Eduardo Videgaray se casó con la conductora Sofía Rivera Torres hace un año. (Foto: Instagram / @eva_soberana)

Sofía Rivera Torres

Sofía Rivera Torres es una influencer y conductora egresada de la Universidad Iberoamericana con la licenciatura de comunicación. También estudió actuación en Casa Azul, como preparación para incursionar en la televisión.

En 2013, Rivera Torres fue una de las finalistas en una competencia del canal E! Entertainment que le permitió debutar en el medio como conductora, fue ahí que conoció a Eduardo Videgaray con quien se casó hace un año en una lujosa boda a la que asistieron diversas celebridades.

Hace un año, Sofía Rivera Torres fue parte de la primera temporada de La Casa de los Famosos México, edición que ganó Wendy Guevara. Fue la segunda expulsada tras ser nominada por sus compañeros.

Sofía Rivera Torres conoció a su esposo cuando era conductora. (Foto: Instagram / @shop.raissa)

Jose Ramón San Cristóbal

Jose Ramón San Cristóbal, conocido como ‘El Estaca’, es un presentador de televisión reconocido por sus labores como músico, deportista y locutor de radio.

Además de ser conductor, ‘El Estaca’ ha participado en varios reality shows en los que ha coincidido con Eduardo Videgaray.

En diversas ocasiones, por medio de sus redes sociales, Jose Ramón San Cristóbal ha compartido su pasión por la música. Incluso formó parte de una agrupación de rock en español llamada Los Rijabs con otros dos artistas.

Jose Ramón San Cristóbal es conocido como 'El Estaca'. (Foto: Instagram / @jrestaca)

¿Qué pasó con los conductores que hablaron de ‘Lucerito’ Mijares?

Tras ser criticados en redes sociales por Lucero, los actuales conductores de ¡Qué importa! se disculparon en una de sus transmisiones.

“Cuando se hacen chistes o se hace humor hay riesgo de que alguien se sienta ofendido, algo que nosotros no queremos que suceda jamás”, explicó ‘El Estaca’ antes de que el hermano de Luis Videgaray reiterará que no querían ofender a ‘Lucerito’.

“Nosotros pensamos que ‘Lucierito’ es una muy bella persona en todos los aspectos de la vida, pero esa noche hicimos chistes de muy mal gusto”.

Sofía Rivera Torres concluyó el mensaje dirigiéndose directamente a la hija de Lucero: “Si a ti ‘Lucerito’ Mijares te hizo sentir mal o te ofendió algo de lo que dijimos... te ofrecemos una sincera disculpa de todo corazón”.

Aunque la hija de Mijares no respondió a las disculpas, Lucero, por medio de su cuenta de X, escribió el siguiente comentario: “cancelados para siempre”.