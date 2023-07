Lucerito Mijares se fractura previo a su debut como actriz en ‘El Mago’: 'Escuché un crack'

Lucerito Mijares debutó como actriz en la obra de teatro musical El Mago, pero 10 minutos antes de salir al escenario para dar su primera función se fracturó el pie y decidió continuar con sus obligaciones aun con dolor.

La hija de Lucero y Manuel Mijares interpreta el personaje de Dorothy, por lo que el productor Juan Torres tuvo que hacer adaptaciones para que la historia continuara con normalidad en su estreno oficial este 11 de julio, en donde la joven apareció con el pie enyesado apoyándose de un patín y muletas.

Lucerito Mijares apareció en el escenario de la obra de teatro con muletas. (Foto: Twitter @LuceroMexico)

“Me he dado cuenta de que fue bastante bobo el tropiezo. Iba en las escaleras aquí en el teatro; la función empezaba a las 5 y a las 4:50 me caí. Se me resbaló el pie, se me fue de lado, escuché un crack y ahí dije: ‘Ya valió’”, dijo Lucerito en un encuentro con los medios de comunicación en donde se mostró al lado de sus padres.

“No lo podía apoyar muy bien, me dolía mucho, pero se tuvo que dar la función”, agregó. La adrenalina la ayudó a seguir. “Tenía que tratar de fingir que todo estaba bien, ¿no? Pensamos que era un esguince o una torcedura, porque creo que con una fractura poca gente aguanta y, sobre todo, una función de dos horas y que toda la obra es correr”, explicó.

Lucerito Mijares se fracturó, por lo que le enyesaron el pie. (Foto: Twitter @LuceroMexico)

Lucero aplaude a su hija por dar funciones

En sus redes sociales, la cantante Lucero se dijo orgullosa sobre lo profesional que se mostró su hija, a quien aseguró aplaudía de pie por su “vocación, valentía y fuerza” para aparecer aún con la reciente lesión.

“El pequeño accidente fue el domingo, unos minutos antes de salir al escenario. Sin saber qué tenía, esa tarde dio la función así (imagino el dolor). Al terminar, en el hospital le detectaron fractura en la tibia”, contó sobre el incidente.

“Así, con su yeso, seguirá dando las siguientes funciones durante algunas semanas con autorización de los médicos”, añadió al desearle una pronta recuperación.