Jeremy Renner ‘murió clínicamente’ tras accidente con máquina quitanieve, revela actor

El impresionante accidente que sufrió el actor Jeremy Renner a inicios de 2023 mientras retiraba nieve en las inmediaciones de su domicilio aparentemente fue más grave de lo que creíamos, pues revelaron recientemente que, en realidad, el actor murió clínicamente por unos minutos.

Su experiencia fue un ejemplo de superación ya que sufrió múltiples fracturas y el incidente lo mantuvo grave en el hospital alrededor de dos semanas. No obstante, logró salir de ello y poco a poco se está recuperando.

Jeremy Renner, actor de Hawkeye en Marvel Studios, dio nuevos detalles del accidente que sufrió hace un año. (Foto: YouTube / @marvel)

¿Qué dijeron sobre la ‘muerte clínica’ de Jeremy Renner?

En una entrevista con Russ Milheim de The Direct, el actor Michael Beach, que comparte créditos con Renner en la serie ‘Mayor of Kingstown’, reveló que su incidente provocó que el corazón del intérprete dejara de latir por unos minutos.

Además, puntualizó que el actor de Avengers tuvo 38 fracturas en todo el cuerpo. No obstante, les iba comunicando a sus compañeros de Alcalde de Kingstown (en español) cómo iba evolucionando su salud.

“¡Jeremy (Renner) es un caballo de guerra, hombre! Me refiero a ese tipo, ya sabes, se rompió 38 huesos. En realidad murió, lo cual no supe hasta que me lo dijo”; reveló Michael en la conversación donde destacó la fuerza de Jeremy Renner.

Jeremy Renner se fracturó decenas de huesos en su accidente, ocurrido en enero de 2023. (Foto: Instagram @jeremyrenner)

Si bien el accidente lo ha llevado a una recuperación lenta, lo cierto es que cada vez se encuentra mejor, señaló su compañero de reparto, lo cual considera admirable por la fuerza que ha demostrado.

“Dice que cada semana se siente más y más fuerte, y no ha habido interrupciones debido a sus habilidades físicas o no. Es un gran tipo, hombre. Y es realmente tan duro como un clavo”.

Vecinos de Jeremy Renner ya habían hablado de su ‘muerte’

Sin embargo, Michael Beach no es el primero que ha referido la ‘muerte’ de Jeremy Renner, pues uno de sus vecinos contó en Jeremy Renner: The Diane Sawyer Interview — A Story of Terror, Survival and Triumph lo que pasó cuando lo encontraron.

“En un momento sintió una sensación húmeda, se volvió de este color verde grisáceo y siento en mi corazón que lo perdimos por un segundo. Cerró los ojos y solo traté de mantenerlo despierto. Realmente siento que falleció por un par de segundos, lo sentí”, dijo Barb Fletcher.

Jeremy Renner dejó un mensaje a su familia en caso de morir. (Foto: Instagram cuando ocurrió su accidente. @jeremyrenner)

¿Cómo fue el accidente de Jeremy Renner, actor de Marvel?

El 1 de enero de 2023, Jeremy Renner fue hospitalizado tras sufrir un grave accidente con una máquina quitanieve de 7 toneladas a las afueras de su domicilio, ubicado en el estado de Nevada, Estados Unidos.

Lo anterior ya que se encontraba retirando un cúmulo de nieve que se formó gracias a una fuerte nevada ocurrida en vísperas de Año Nuevo, misma que advirtió en su cuenta de X “no era un juego”.

“Aproximadamente a las 9 am del 1 de enero de 2023, la oficina del alguacil del condado de Washoe respondió a una lesión traumática en el área de Mt. Rose Highway en Reno, Nevada”, señalaron las autoridades policiacas en un primer reporte.

El actor de Hawkeye recibió primeros auxilios de un vecino, quien le aplicó un torniquete para evitar que se desangrara en lo que llegaba ayuda al lugar. Fue trasladado en helicóptero a un hospital cercano para su atención inmediata.

Jeremy Renner se sometió a una larga y dolorosa rehabilitación después de su accidente. (Foto: Captura de pantalla / Instagram)

Medios como Variety obtuvieron respuesta del representante de Jeremy Renner, quien en primera instancia aseguró que se encontraba ‘grave pero estable’. El accidente le ocasionó un traumatismo torácico cerrado y lesiones ortopédicas, por lo que tuvo que ser operado de emergencia.

Jeremy Renner habló sobre su accidente y las lesiones que sufrió

En marzo de 2023, el actor reapareció después de un tiempo en recuperación y habló sobre el accidente que le cambió por completo la vida.

Tras ser aplastado por una máquina de 7 toneladas y tener una experiencia cercana a la muerte por salvar a su sobrino de un accidente con los cúmulos de nieve que había en su propiedad, aseguró que lo volvería a hacer si es para proteger a alguien de su familia.

“Elegí sobrevivir. Eso no me va a matar, de ninguna manera. He perdido mucha carne y hueso en esta experiencia, pero he sido reabastecido y recargado con amor y titanio”, dijo en entrevista con Diane Sawyer, y aseguró que estuvo despierto en todo momento.

Jeremy Renner aseguró que tras su accidente eligió sobrevivir. (Foto: Instagram @jeremyrenner)

El informe médico detalla las múltiples lesiones que sufrió el actor, incluyendo decenas de fracturas. Dicho expediente incluye rotura de: