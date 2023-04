Jeremy Renner: Vecinos del actor aseguran que ‘murió por un par de segundos’ tras accidente

Luego de ser aplastado por una máquina quitanieves en enero pasado, Jeremy Renner fue trasladado en helicóptero al hospital tras una llamada al 911, pero antes de que llegara la ayuda sus vecinos aseguraron que el actor de Marvel murió por unos segundos en Reno, Nevada.

Tras el accidente, quien sufrió de un traumatismo torácico cerrado, decenas de huesos rotos y un pulmón perforado se quejaba mientras de su cuerpo salía mucha sangre. En la escena se encontraban sus vecinos, quienes relataron la imagen en Jeremy Renner: The Diane Sawyer Interview — A Story of Terror, Survival and Triumph.

“En un momento sintió una sensación húmeda, se volvió de este color verde grisáceo y siento en mi corazón que lo perdimos por un segundo. Cerró los ojos. Y solo traté de mantenerlo despierto. Realmente siento que falleció por un par de segundos. Realmente lo siento”, dijo Barb Fletcher.

El propio intérprete de Hawkeye sabe que habría muerto si no hubiera estado acompañado, por lo que aseguró que hubiera sido una forma horrible de hacerlo.

“Le salía algo de sangre de las orejas, seguramente de la nariz. Y luego su ojo, parecía que se lo habían sacado”, contó Rich Kovach. “Cuando miré su cabeza me pareció que estaba completamente abierta. Y pude ver blanco, no sé si era su cráneo. Tal vez solo fue mi imaginación, pero eso es lo que creí ver. Tenía tanto dolor, los sonidos que salían de él y había tanta sangre en la nieve” agregó.

Jeremy Renner contó las secuelas de su accidente

Quien está próximo a estrenar la serie Rennervations por Disney+ contó que pese a su recuperación y la rehabilitación a la que se ha sometido, aún no puede vivir su vida con normalidad debido a las secuelas.

Quizá la mayor es que tiene una sensibilidad limitada en el lado derecho de su cuerpo, además reveló que no puede sentir casi ninguno de sus dientes ya que por el rostro le colocaron dos placas.