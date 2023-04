Jeremy Renner dejó una nota con su último deseo tras accidente: ‘No me dejes vivir así’

El actor Jeremy Renner contó que cuando ingresó al hospital en estado crítico y su vida corría peligro luego de un accidente donde fue aplastado por un quitanieves de 7 toneladas a principios de enero, dejó una nota en el celular dirigida a su familia en donde indicó sus últimos deseos en caso de que su situación se agravara.

En su primera entrevista por televisión confesó cuáles hubieran sido sus últimas palabras: “No me dejes vivir entubado en una máquina. Y si mi existencia va a ser (basada) en drogas y analgésicos, déjame ir ahora”, dijo en Jeremy Renner: The Diane Sawyer Interview — A Story of Terror, Survival and Triumph transmitida por ABC.

Quien cumplió 52 años aseguró que eligió sobrevivir luego de ser trasladado en un helicóptero con trauma torácico cerrado y lesiones ortopédicas luego de una llamada al 911 en donde se le escuchaba gemir y quejarse mientras lo animaban al salir un gran charco de sangre de su cabeza.

Después de someterse a cirugías, quien da vida al personaje de Hawkeye aseguró que recordaba el dolor porque todo el tiempo se mantuvo despierto. También tuvo múltiples fracturas como 8 costillas rotas, el pulmón colapsado y una herida perforada en el hígado tras la experiencia de la que afirmó salió reabastecido y recargado con amor y titanio.

Jeremy Renner pidió perdón con señas

Cuando no podía hablar Renner -que estrena el programa Rennervations- se comunicó con su familia al decirles “lo siento” en lenguaje de señas.

“Quiero decir, les hice eso. Y es mi responsabilidad, ¿sabes? Me siento mal porque mis acciones causaron tanto dolor”, expresó vía People.

“Si hubiera estado allí solo habría sido una manera horrible de morir. Y seguramente, lo habría hecho”, agregó quien argumentó que lo volvería a hacer para salvar la vida de su sobrino.