Jeremy Renner: Así fue la llamada al 911 tras accidente del actor con un quitanieves

El actor Jeremy Renner tuvo suerte de salir con vida luego de un accidente con un quitanieves a principios de enero que le dejó un traumatismo torácico cerrado y lesiones ortopédicas como 8 costillas rotas, por lo que aseguró que recuerda el dolor porque estuvo despierto en todo momento.

En Jeremy Renner: The Diane Sawyer Interview – A Story of Terror, Survival and Triumph, la primera entrevista televisiva que concede luego de salir del hospital, se incluye la llamada que le hicieron al 911 para pedir auxilio.

“Alguien ha sido atropellado por una quitanieves. Apúrense. Ha sido aplastado. Hay mucha sangre aquí”, decía una voz masculina. La máquina pesaba 7 toneladas. “Él está en mal estado”, continuó.

Renner gemía y sus quejidos se escuchaban detrás mientras lo animaban antes de que fuera trasladado en helicóptero: “Sigue respirando, hombre, sigue luchando”, le dijeron.

A sus fracturas se sumaron los tobillos, rodilla, tibia, clavícula, hombro, cara, cuenca del ojo y mandíbula, además de que su diagnóstico también incluyó su pulmón colapsado y una herida perforada en el hígado.

Así califica Jeremy Renner el sonido de su llamada

Quien diera vida al personaje de Hawkeye en la película Avengers y en su serie propia -quien se encuentra próximo a estrenar Rennervations- le dijo a Diane Sawyer que lo volvería a hacer para salvar a su sobrino atrapado.

“Ese era el sonido de alguien que se estaba muriendo”, expresó. Su sobrino también relató cuando salió corriendo al verlo en un charco de sangre saliendo de su cabeza. “No pensé que pudiera estar vivo”, confesó.

El programa que muestra imágenes desde la cama del hospital y haciendo terapia apoyado por un bastón se emitirá el próximo 6 de abril en ABC News para después ser transmitido en streaming como parte del contenido de la plataforma Disney+ a partir del 7 de abril.