¿Lucerito Mijares y Alexander Acha son ‘nepo babies’? Cantantes responden a las críticas

Alexander Acha y Lucerito Mijares, exparticipantes de Juego de voces 2025, respondieron a las críticas en su contra, especialmente por ser catalogados como nepo babies.

El hijo del cantante Emmanuel y la hija de Lucero Hogaza y Manuel Mijares, inician la gira “Entre cómplices”, junto a María León y Yahir.

Pero desde su participación en el programa Juego de Voces, fueron criticados por tener influencias para “triunfar” como cantantes.

Emmanuel es papá del cantante Alexander Acha. (Foto: Cuartoscuro) (Cuartoscuro)

¿Qué dijeron Lucerito Mijares y Alexander Acha tras ser llamados ‘nepo babies’?

Lucerito Mijares tiene ya una trayectoria artística, no solo en las dos temporadas de Juego de voces, también fue la protagonista de la obra El mago, adaptación de El Mago de Oz, sin embargo, la critican en redes por tener una ‘ayudadita’ de sus papás.

La joven cantante agradeció tener ese apoyo de los fans de sus papás sin importar si ella canta “bonito o no”: “Está cool tener estos escaloncitos y que los fans de tus papás digan ‘ay, su hija, la niña o niño, vamos a ser sus fans’, ya tienes un seguidor solo por eso o porque cantas bonito, está bien tener la ayudadita”, declaró en una conferencia de prensa compartida por De Primera Mano el pasado 18 de junio.

La hija de Lucero Hogaza y Manuel Mijares opinó que para ella no lo es todo tener una familia de famosos para triunfar porque hay hijos de cantantes reconocidos y no destacan por “falta de talento”: “Pero también depende mucho del talento de la persona, hay hijos de artistas que quieren cantar, bailar o más y no por hijos de artistas triunfan y son famosos, depende mucho de eso”.

Lucerito Mijares aseguró que las críticas y el hate en su contra no “le quitan el sueño” porque así se lo enseñaron durante su infancia.

“Mis papás me enseñaron a no tomarme las críticas y el hate de manera personal, si le haces caso es nadar contra corriente toda tu vida, nunca puedes pelear contra 100 o 200 personas, ojalá sean menos, pero no se puede, me lo tomo no a risa, pero no me quita el sueño”, declaró.

Lucero Mijares no está en desacuerdo con tener una "ayudadita" en la música gracias a sus papás. (Foto: Instagram @luceromijaresoficial)

En el caso del cantante Alexander Acha, aseguró que es más difícil ser descendiente de un famoso reconocido porque existe una expectativa dentro del público:

“Ser hijo de un artista te lo pone todo más difícil en muchos aspectos porque hay una expectativa sobre ti, te pone una vara muy alta, en mi caso no he sentido que quien fuera fan de mi papá también le gustara mi voz o solo por ser su hijo, no me ocurre así, la gente a quien le gusta mi música es por algo que hice o canté”, declaró el hijo de Emmanuel y Mercedes Alemán.

Inclusive, consideró que al ser integrante de una familia de artistas, recibe más críticas en su contra: “Es al revés, de hecho, hay mucho hate entonces mis respetos para todos los hijos de loas artistas quienes ya triunfaron”.

¿Qué significa ser ‘nepo baby’?

El término nepo baby proviene de nepotismo, según CNN, y esta palabra significa la práctica de conceder empleos y otros favores a familiares, ya sea por consanguinidad o matrimonio, sin otras razones aparentes.

Por lo tanto, los nepo babies son hijos de adultos que ya forjaron una carrera exitosa, de la cual se han beneficiado para “colocarse” en la música, cine o danza, por mencionar algunos.