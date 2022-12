Nepo babies: ¿Qué son y por qué el término ha hecho enojar a famosos como Jamie Lee Curtis?

En redes sociales se ha popularizado el término ‘nepo babies’, que se refiere al nepotismo de las celebridades que ascendieron a la fama en la industria en Hollywood gracias a su apellido o a través de la carrera emprendida por sus padres.

El término se hizo mayormente popular luego del debate que surgió por un artículo de la revista New York, en donde asegura que las puertas se le abrieron más fácilmente a aquellos que accedieron a través de su familia.

Algunos de los ejemplos incluyen a Lily-Rose Depp (hija de Johnny Depp y Vanessa Paradis), Maude Apatow (descendiente de Judd Apatow y Leslie Mann), Maya Hawke (hija de Uma Thurman y Ethan Hawke), Lily Collins (sus papás son Phil Collins y Jill Tavelman), Dakota Johnson (Melanie Griffith y Don Johnson), Zoë Kravitz (Lisa Bonet y Lenny Kravitz) y Jack Quaid (Meg Ryan y Dennis Quaid).

Los usuarios en México también relacionaron a los hijos de Eugenio Derbez, pues Aislinn, Vadhir y José Eduardo han seguido sus carreras actorales en la industria del entretenimiento. Asimismo, la dinastía de Vicente Fernández e incluso los Aguilar, pues tanto Ángela Aguilar como Pepe Aguilar tienen progenitores famosos.

La reacción de Jamie Lee Curtis

A la conversación se unió la actriz Jamie Lee Curtis, quien a través de una publicación en Instagram señaló que ella ha sido profesional desde que tiene 19 años.

“Nunca he entendido, ni lo haré, qué cualidades les hicieron contratarme ese día, pero desde mis dos primeras líneas en Universal Studios hasta este último año creativo espectacular, unos 44 años después, no hay un día que pasa sin que me recuerden que soy la hija de estrellas de cine. La conversación actual sobre los bebés nepo está diseñada para tratar de disminuir, denigrar y herir”, escribió.

De acuerdo con quien ha participado en películas como Halloween, ser hijo de famosos no la excluyen de tener su propio valor. “Es curioso cómo inmediatamente hacemos suposiciones y comentarios sarcásticos de que alguien relacionado con otra persona que es famoso en su campo por su arte, de alguna manera, no tendría talento en absoluto. He llegado a aprender que eso simplemente no es cierto”.