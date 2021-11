¡Újule, Julita! Lily Collins no pudo conservar la ropa de ‘Emily in Paris’

Cada vez vemos más cerca el estreno de la segunda temporada de ‘Emily en Paris’, donde veremos a Emily Cooper desenvolverse mejor en la ciudad francesa; recordemos que ella es estadounidense, entonces durante la primer temporada la vimos adaptarse a la vida europea y todas las aventuras románticas (y no tan románticas) que ya conocemos.

Publicación de la cuenta de 'Emily in Paris' en Instagram

Darren Star seguirá con la batuta de ‘Emily en Paris’; recordemos que él también es creador de ‘Sex and the city’, donde conocimos a la icónica Carrie Bradshaw, una escritora de Nueva York que gusta de la fiesta y es adicta a la moda, por lo que podría tomarse la comedia protagonizada por Lily Collins como la ‘versión millennial’ de la serie que terminó transmisiones en 2004.

Y como buena adicta a la moda, Sarah Jessica Parker, quien dio vida a Carrie, tuvo la suerte de quedarse como recuerdo la mayoría de los atuendos que utilizó durante la serie, e incluso algunos todavía los conserva a pesar de que ya pasaron algunos años de su participación en ‘Sex and the city’, lo que podría ser el sueño de cualquiera. ¿A poco no?

Sin embargo, a Lily Collins no le ha tocado la misma suerte; la actriz platicó en una entrevista con Vogue que ha tenido que devolver a la producción cada uno de los atuendos que luce su personaje en la serie, a diferencia de lo que pasó con Sarah Jessica Parker cuando realizó ‘Sex and the city’: “Esta vez no he podido llevarme nada. Créanme cuando les digo que les pregunté”, confesó la actriz de ‘Espejito, Espejito’.

Aunque esta declaración podría resultar un poco contradictoria si pensamos en lo que dijo después, pues admitió que de cierta manera le costó un poco adaptarse a utilizar tacones y prendas de diseñador de nuevo, puesto que la mayor parte del tiempo ha permanecido con outfits casuales y cómodos para el día a día, por aquello de la pandemia.

Publicación de Lily Collins en Instagram

“No todo me resultaba cómodo después del confinamiento, pero resultó muy agradable tener la oportunidad de divertirme de nuevo con la moda en su versión más exagerada”, declaró Collins, a quien próximamente veremos de nueva cuenta como Emily Cooper en la segunda temporada de ‘Emily en París’.