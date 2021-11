‘Emily en París’: se estrena tráiler de la segunda temporada

¿Ansioso por ver la segunda temporada de Emily en París? No te preocupes, acaba de estrenarse el tráiler que por permitirá saber cómo sigue la vida de aquella jovencita de Chicago que actualmente reside en ‘la ciudad del amor. Además, ya tiene fecha de estreno: el próximo 22 de diciembre podrás disfrutar de nueva cuenta las aventuras de Emily.

10 nuevos capítulos esperan porque los veas en la nueva temporada, donde veremos a Emily Cooper desenvolverse mejor en la ciudad francesa; recordemos que ella es estadounidense, entonces durante la primer temporada la vimos adaptarse a la vida europea y todas las aventuras románticas (y no ten románticas) que ya conocemos.

Darren Star, creador también de ‘Sexo en Nueva York’, seguirá con la batuta de ‘Emily en Paris’, que por cierto fue la comedia más vista en Netflix en 2020, con 58 millones de visualizaciones en su primer mes de estreno; como el éxito que tuvo en su primera temporada fue indiscutible, era de esperarse esta segunda entrega.

Original de la plataforma, Netflix ofreció una sinopsis oficial: “Ahora que está más asentada en París, Emily se desenvuelve cada vez mejor en la ciudad, aunque todavía está adaptándose a las costumbres francesas. Después de verse envuelta en un triángulo amoroso con su vecino y su primera amiga francesa, está decidida a centrarse en su trabajo, que cada día es más complicado. En clase de Francés, Emily conoce a un expatriado que le pone muy nerviosa, pero también despierta su curiosidad”.

Recordemos que la plataforma de streaming ya nos había dado un pequeño adelanto en TUDUM, sin embargo, con el tráiler oficial podemos darnos una idea más acercada de cómo seguirá siendo la vida de Emily.

Sigue acompañada de un gran reparto: Philippine Leroy Beaulieu (Sylvie Grateau), Ashley Park (Mindy), Lucas Bravo (Gabriel), Camille Razat (Camille), Samuel Arnold (Luc), Bruno Gouery (Julien), y William Abadie (Antoine Lambert). Kate Walsh (Madeline) se suma al reparto como actriz invitada, y también se incorporan al elenco Jeremy O. Harris (Gregory Elliott Dupree), Arnaud Binard (Laurent G) y Lucien Laviscount (Alfie).

Además veremos nuevos rostros en la pantalla: Gregory Elliott Dupree (Jeremy O. Harris), Laurent G (Arnaud Binard) y Alfie (Lucien Laviscount). ¿Es necesario decir más?

¿No has visto el tráiler? Te lo compartimos a continuación, porque no queremos llegar a spoilearte mucho. Y si no has visto la primera temporada esta podría ser la oportunidad perfecta, para que llegues fresco al 22 de diciembre y puedas disfrutar de la segunda temporada de Emily en París.