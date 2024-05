‘No me he metido con ellos, no los conozco’: La reacción de Lucero Mijares a las burlas en su contra

Lucero Mijares dice que ella siempre supo que quería dedicarse a la música y ahora trabaja en dar a conocer su talento como participante en Juego de Voces, un programa que enfrenta a las celebridades y sus hijos, quienes siguen sus pasos en los escenarios. Pero también ha tenido que defenderse ante una polémica que surgió por comentarios en su contra en televisión.

¿Qué pasó con Lucero Mijares?

Sofía Rivera, Eduardo Videgaray y José Ramón Sancristobal, conductores de la emisión Qué importa, se volvieron virales hace unos semanas por burlarse de la joven cantante debido a su apariencia física: “Se parece a Paco Memo”, dijo ‘El estaca’ y Videgaray sumó que incluso podía sacar provecho de eso: “hacer que te paguen tu trabajo como hombre, pero entrar al antro gratis”.

El video llegó a redes sociales y provocó la molestia de los usuarios que no tardaron en reclamar la poca sensibilidad y responsabilidad al emitir comentarios discriminatorios en televisión. La polémica fue creciendo con la reacción de Lucero, quien sentenció tras una supuesta disculpa: “¡Cancelados para siempre!”.

La polémica entre la familia Mijares Hogaza y los conductores de '¡Qué importa!' inició por comentarios que estos hicieron sobre el físico de Lucerito. (Foto: Especial El Financiero) (Cuartoscuro)

¿Cómo se enteró Lucero Mijares de los polémicos comentarios en su contra?

En entrevista con Adela Micha, Lucero contó que cuando los comentarios comenzaron a viralizarse decidió contarle a su hija en ese momento, aunque se estaba bañando: “Oye, nena, hay un ‘merequetengue’ en Twitter porque hay tres personas que dijeron un montón de cosas y le empecé a contar (...) Y ella divina porque me dice: ‘Qué bueno que lo dijeron de mí y no de alguna de mis amigas que se pueden sentir muy mal y que se pueden ir con un panic attack al hospital’”.

La reacción de Lucerito fue tranquila: “He pensado desde ese día que ellos en ese programa es lo que hace, hablan todo de todo y de todos (...) Lo hicieron de ‘su servilleta’ y se salió de control”.

La cantante que inicia su camino en el medio cree que el hecho de que ella se burle de sí misma no invita a otros a molestarla y contó una experiencia reciente en la que la confundieron con un hombre en un restaurante: “El humor está, pero una cosa es el humor y otra cosa es insultar”.

Al ser cuestionada sobre cómo se sintió, expresó: “En el momento que estaba en la regadera fue como: pues qué raro, no me he metido con ellos, no los conozco” y agradeció que sus papás “me han enseñado a blindarme porque en este medio dicen todo de todos y les da igual, como lo pudimos notar”.

Pero su mamá tiene una opinión más contundente y considera que es necesario “tener mucha onda” para hacer chistes y que de verdad causen gracia: “No me gustó (...) están cancelados de mi vida, de mis redes, no los voy a invitar”.