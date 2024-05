Andrea Legarreta defiende a Lucerito Mijares y apoya a Lucero tras polémica: ‘Hablo como mamá'

El pleito entre Lucero y los conductores del programa ¡Qué Importa! (Eduardo Videgaray, Sofía Rivera Torres y José Ramón Sancristóbal ‘La Estaca’) por los comentarios que hicieron sobre la apariencia de Lucerito Mijares ha provocado que diversas personalidades reaccionen y muestren su respaldo a la familia Mijares Hogaza.

Una de ellas es Andrea Legarreta, quien a través de distintos medios se ha pronunciado en contra de los supuestos ‘chistes’ que hicieron de la hija de Lucero y Mijares.

Andrea Legarreta habla de polémica por comentarios a Lucerito Mijares: ¿Qué dijo en su programa de TV?

Primero, la presentadora decidió abordar el tema en la transmisión del programa Hoy del 8 de mayo, y lamentaron tanto ella como su compañera, Galilea Montijo, los comentarios vertidos por Sofía Rivera y Eduardo Videgaray sobre el físico de la joven actriz.

Además, la expareja de Erik Rubín habló sobre la ‘cancelación’ que hizo Lucero a los titulares de ¡Qué Importa! después de su ‘disculpa’, y dijo que entiende perfectamente la reacción de la cantante.

Andrea Legarreta lamentó los comentarios en contra de Lucerito Mijares. (Foto: Instagram @andrealegarreta)

“La postura de Lucero… es que es obvio, lo que más te duele en la vida (que ofendan a tus hijos), porque además Lucerito es una niña adorable, brillante, hermosa en todos sentidos, talentosa, encantadora, pero la postura como padres es lo que a veces la gente no logra entender”, expresó Legarreta.

También se dijo desconcertada por la actitud sobre todo de Eduardo Videgaray quien, con 54 años, lanzó comentarios desafortunados sobre una joven de 19. Incluso, destacó que el presentador tiene una hija aproximadamente de la misma edad que Lucerito, por lo que no entendía sus comentarios.

“Por qué voy a agredir a esta muchachita que no me ha hecho nada, que no lo merece, que podría ser mi hija (…) Videgaray tiene una niña adolescente, como de esa edad, me parece raro y, por otro lado el físico no te define, no define a nadie como persona”, agregó.

La polémica entre la familia Mijares Hogaza y los conductores de '¡Qué importa!' inició por comentarios que estos hicieron sobre el físico de Lucerito. (Foto: Especial El Financiero) (Cuartoscuro)

Andrea Legarreta publica mensaje de apoyo a Lucero Mijares

El apoyo que mostró Legarreta hacia Lucerito no paró ahí. La noche del mismo 8 de mayo, publicó una foto en su perfil de Instagram donde la joven aparece junto a su hija, Mía Rubín, pues ambas se convirtieron en muy buenas amigas gracias al programa Juego de Voces.

“Lucerito hermosa, eres amada y respetada por nuestra familia y por una mayoría! Tienes una familia INCREÍBLE! Te amamos y admiramos porque sabemos lo maravillosa que eres en todos sentidos”, inició Andrea Legarreta, quien escribió el texto desde su postura como madre.

Destacando la complicidad que ha surgido entre Mía y Lucerito, la conductora de Hoy dijo que el cariño por la actriz de El Mago ha incrementado, por lo que desea que paren los ataques en su contra.

“A nadie le gusta que dañen a alguien que amas y que no lo merece bajo ninguna circunstancia… Tu inteligencia emocional es ejemplar!! (…) Hablo como mamá, porque también he visto como se meten a agredir a mis hijas e hijos de amigas del medio, por el simple hecho de ser hijos de quienes son, por su físico, o por intentar volar por ellos mismos”, expresó.

Publicación de Andrea Legarreta en Instagram. (Foto: Captura de pantalla)

En su publicación, invita a la reflexión sobre lo que decimos de otras personas y el cómo pueden afectarles nuestras palabras a nivel emocional, así como el aceptar sinceramente nuestros errores y, sobre todo, parar los ataques hacia los demás.

¿Qué ha dicho Lucerito Mijares sobre la polémica?

Desde que Eduardo Videgaray, Sofía Rivera Torres y José Ramón Sancristóbal ‘La Estaca’ hablaron de Lucerito Mijares, la joven solo ha mencionado en una entrevista con medios de comunicación, misma donde también estaba Mía Rubín, que no le interesa lo que digan de ella.

“Cada quien, si quieren comentar algo malo (…) me da igual, no me importa (…) afortunadamente no me afecta para nada, pero si se meten con alguna de mis amigas, con mi mamá o familiares, ahí sí se puede quemar el bosque”, expresó.

Hermosa nena joven admirable. Mi @LuceroMijaresOf

Pobres de los mediocres, pobres de los que no tienen inteligencia, pobres de los que no tienen nada que decir más que burlarse de los demás.

Así es, ni nos conocen, ni los conocemos, afortunadamente.

No nos importan.

Lo único… https://t.co/mZYC1SIF9n — Lucero (@LuceroMexico) May 7, 2024

En redes sociales comparte los mensajes de apoyo que ha recibido de diversas personalidades. Desde que Lucero ‘canceló’ a los que hablaron sobre su hija, no ha vuelto a tocar el tema.