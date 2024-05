Sofía Rivera discute en redes sociales por polémica de Lucerito: ‘Los haters siempre son iletrados’

La polémica desatada por los comentarios de Eduardo Videgaray, Sofía Rivera y José Ramón San Cristóbal ‘Estaca’ en contra de Lucerito Mijares generó una ola de críticas hacia los tres conductores de televisión en redes sociales, pero sólo ella respondió a los haters.

Los presentadores del programa ¡Qué Importa! pidieron disculpas públicas hacia la hija de Lucero por sus “chistes”, especialmente porque ofendieron a la joven cantante. Tanto Videgaray como ‘La Estaca’ aseguraron que no iban a comentar nada más del tema, pero fue Sofía Rivera quien no soportó y respondió a comentarios que hicieron en su perfil de X.

Sofía Rivera dijo que “los haters siempre son iletrados” después de que un usuario de la red social mencionara que la mayoría de los mensajes de crítica hacia la presentadora contenían faltas de ortografía.

Sofía Rivera llamó "iletrados" a los que la criticaron. (Captura)

Uno de los señalamientos más comunes que surgieron contra la esposa de Eduardo Videgaray fue que “no se metiera con los niños” ni “con los hijos de los artistas” a lo que ella contestó que Lucerito Mijares era una adulta.

“Ser niño no es cuestión de opinión, es cuestión de edad. Lucero tiene 19 años, ya es un adulto”, comentó Sofía Rivera.

También pidió que no sólo leyeran “los encabezados” de las notas porque eso motivaba a “no tener pensamiento crítico” porque no sabían lo que realmente había sucedido.

Sofía Rivera aseguró que Lucero Mijares no era una niña. (Captura)

¿Qué dijeron Eduardo Videgaray, ‘La Estaca’ y Sofía Rivera de Lucerito Mijares?

Los conductores de ¡Qué importa! hicieron una serie de críticas y chistes con los que comparaban la apariencia física de ‘Lucerito’ con su papá, Mijares durante la emisión del programa del pasado jueves 25 de abril.

“Mijares todavía no se muere y ya reencarnó en su hija, terrible”, comentó Rivera Torres mientras los demás conductores se reían, además mencionaron que su rostro se parecía al de su papá y su voz a la de su mamá Lucero lo que demuestra, dijeron, que “Dios quita y quita otra vez”.

La polémica entre la familia Mijares Hogaza y los conductores de '¡Qué importa!' inició por comentarios que estos hicieron sobre el físico de Lucerito. (Foto: Especial El Financiero) (Cuartoscuro)

¿Por qué Lucero ‘canceló' a Eduardo Videgaray y sus compañeros?

Eduardo Videgaray, su esposa Sofía Rivera y ‘Estaca’ hicieron disculpas públicas sobre los comentarios que realizaron en contra de Lucerito Mijares, pero la intérprete de ‘Electricidad’ no las aceptó, sino todo lo contrario, pidió que fueran “cancelados para siempre”.

Como respuesta, los conductores dijeron que “no era para tanto” y que se sentían como en la “época medieval siendo perseguidos por las personas”.

“¿Saben qué? Les voy a decir una cosa (...) Me importa ya de verdad muy poco, porque no puede ser que en este país se ofrezca una disculpa, sea uno amable y consciente, ofrezca una disculpa y se pongan en ese plan. Bueno, de postre, la mamá, Lucero grande, nos puso un tweet (que decía) ‘funados o cancelados para siempre”.