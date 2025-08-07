Laura Zapata reacciona a diagnóstico de Yolanda Andrade: ‘no te quiero volver a encontrar, te perdono’

Tras el diagnóstico de Yolanda Andrade, Laura Zapata asegura que perdona a la conductora por hablar sobre ella (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cuartoscuro).

La actriz Laura Zapata dice que perdona y le desea el bien a la conductora de televisión Yolanda Andrade, quien tiene dos enfermedades incurables, según revela en las últimas horas.

Tras ser cuestionada por medios sobre la salud de Andrade, con quien tiene un pleito mediático de hace tiempo por declaraciones sobre ella y su hermana la cantante Thalía, expresa: “Pobrecita, que Dios la ayude. No me alegra. Siento feo porque es una mujer joven. Todas las buenas vibras para que se cure”.

De acuerdo con Zapata, escuchó las declaraciones de Andrade, por quien asegura que no guarda ningún tipo de mal sentimiento ni pleito, y le desea “que pase bien este calvario que le está tocando vivir”; además, dice creer en el karma: “Todo lo que lanzas en la vida se regresa”.

“No te quiero volver a encontrar en otra vida... entonces, te perdono”, declara la actriz y cita a Gandhi ante las cámaras de algunos medios como Ventaneando.

Yolanda Andrade sufrió en 2023 un aneurisma cerebral; ahora, revela que tiene un diagnóstico de enfermedad degenerativa, sin especificar cuál es. (Fotos: Cuartoscuro)

¿Por qué empezó el pleito de Yolanda Andrade y Laura Zapata?

Zapata también rechaza el que tenga que enviar un mensaje de apoyo a la familia de Yolanda Andrade, puesto que desconoce detalles sobre su entrono.

“No espero nada de alguien que no conozco, no conozco a nadie de su familia. Ni siquiera a ella. La conocí por las agresiones que recibí de su parte por ayudar a su amiga. Solo sé que ‘soy espejo y me reflejo’, y ahí te va tu postura y que Dios te ayude, pido que la ayude a pasar este transe”, responde Zapata.

Zapata recuerda que el pleito surge cuando Yolanda insinuó que Thalía mantiene económicamente a la actriz, lo que provocó que Laura pidiera a la cantante que aclarara la situación. Pero le respondió que tampoco era cercana a Yolanda: “Me dijo: ‘Habla tú con ella, no es mi amiga’” y, desde entonces, existe la enemistad.

Yolanda Andrade revela que podría morir antes que sus seres queridos

La conductora de Montse & Joe revela recientemente que enfrenta dos diagnósticos médicos sin cura. Aunque no ha especificado los nombres de las enfermedades, reconoce que una de ellas es degenerativa, lo cual afectará poco a poco su capacidad para caminar, hablar y sostener objetos.

“Me puedo morir antes que ustedes, pero eso lo decide Dios”, dice la presentadora al regresar de Tulum, donde intentó mejorar su salud tras varias recaídas médicas desde que en 2023 Yolanda Andrade sufrió un aneurisma cerebral.

Desde entonces, Yolanda Andrade ha tenido serias complicaciones médicas: fue hospitalizada por esta situación, desarrolló fotofobia y ha sido vista con tanque de oxígeno para respirar. A lo largo de 2024 y 2025, sus apariciones públicas se han reducido por constantes recaídas y su recuperación, aunque mantiene activas sus redes sociales.

Aunque no confirma qué enfermedad padece, el productor Enrique Gou dijo en su momento que se trataba de esclerosis múltiple. Ella únicamente, confirmó que enfrenta un padecimiento degenerativo sin cura.