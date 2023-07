Productor señala a Enrique Guzmán de problemático en un show: ‘Se le pasaron las copas’

En una reciente entrevista, Enrique Guzmán señaló que el productor Enrique Gou le había robado 700 mil pesos de un show en el que se presentó.

“El de aquí de Tampico (el espectáculo) está queriendo cobrar 700 mil pesos que se clavó Gou. Si sabes quién es Gou, ya sabes. Ya lo conocí, ya lo medí y ya no trabaja conmigo”, declaró el papá de Alejandra Guzmán en una entrevista donde también habló sobre Mayela Laguna, quien ya respondió los señalamientos de su exsuegro.

No obstante, Enrique Gou refutó lo dicho por el cantante e, incluso, lo señaló como una persona con diferentes problemas, entre ellos adicción al alcohol.

Productor niega acusaciones de Enrique Guzmán

Durante una entrevista que sostuvo en el canal de YouTube de Gustavo Adolfo Infante, el productor de eventos musicales aclaró que, para empezar, él nunca le ha pagado al cantante de ‘El Rock de la Cárcel’ esa cantidad, por lo que es incorrecto que haga esas aseveraciones.

“Ahora él (Enrique Guzmán) que yo le debo, que 700 mil pesos si ni le pago eso a él. Él revendió la fecha después directamente. 550 mil pesos se le pagaba por show a Enrique”, compartió.

Enrique Guzmán recibe menos de lo que señaló, según productor. (Cuartoscuro/ Edgar Negrete Lira)

La fecha de Tampico fue cancelada porque no se logró llegar a un acuerdo entre el productor y los empresarios que pretendían organizar el show. Sin embargo, Gou aseguró que el manager de Enrique Guzmán quiso negociar con ellos de forma independiente.

“Si le debía dinero me hubiera hablado: ‘Oye Enrique qué pasa con esto de Tampico’ pero no, me brincó y por qué, por ganarse más dinero”, señaló.

Productor asegura que Enrique Guzmán tiene problemas con el alcohol

Gou también compartió con el periodista que la vez que trabajó con Enrique Guzmán en una presentación del cantante en la Arena CDMX, se portó de manera grosera y bebió de más previo al concierto.

“Ya todo mundo me había dicho como era Guzmán, muy agresivo, que se le pasaban la copas, que cuando tomaba era insoportable y pasó en la Arena CDMX. La verdad se puso muy mal, muy grave por el alcohol. Si vamos a decir verdades, hay que decir las que son. Se le pasaron las copas, estaba muy molesto con los demás grupos por el éxito que tuvieron”, aseguró el productor.

Enrique Guzmán no siguió acuerdos en un concierto de la Arena CDMX. (Instagram / @eguzmanoficial)

Cuando llegó el momento de Enrique Guzmán de cantar, este se habría negado y rompió con la organización que ya se tenía para el show.

“Se la pasó tomando y cuando llegó su turno ya estaba tomado el señor e hizo tonterías y estaba enojado conmigo”, dijo Gou, quien recalcó que, tras aquel incidente, no planea volver a trabajar con el intérprete de ‘Popotitos’.