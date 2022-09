Enrique Guzmán revela detalles de la caída de su hija Alejandra Guzmán: ‘Tenía mucho dolor’

Como parte del 35 aniversario del Mes de la Herencia Hispana en Estados Unidos, la cantante Alejandra Guzmán tenía programado un concierto en el Kennedy Center de Washington, pero sus planes tuvieron que cambiar cuando en la segunda canción se tropezó y cayó, quedando en el suelo tocándose la cadera, en donde tiene dos prótesis.

Tras salir en ambulancia rumbo al hospital, la intérprete de ‘Mala hierba’ aseguró que se encontraba bien de salud y lista para volver en 2023. Sin embargo, algunos detalles fueron confirmados por su padre Enrique Guzmán, quien contó cómo es que se encuentra su hija.

¿Cómo llegó Alejandra Guzmán al hospital?

De acuerdo con Enrique, Alejandra Guzmán tuvo que ser sedada por el fuerte dolor con el que llegó al hospital, pero su recuperación la tendrá en México, ya que tenía planeado volver pronto.

“Se le salió la cadera que tiene injertada del lado derecho, ese fue el gran escándalo. Ahora, el problema es que se estiraron muchos nervios y muchos músculos, ella tenía mucho dolor. Fue a dar al hospital y le reacomodaron su fémur, que afortunadamente no se lo rompió, es un fémur de titanio”, le dijo a Ventaneando.

Aunque está bien, afirmó que el accidente la lastimó. “Está bien dentro del dolor que pasó en el momento del concierto. Lo terrible fue que tenía una ilusión muy grande de trabajar en Washington y en la primera canción hizo un paso de baile de los que hace ella raros”, añadió sobre la forma en la que cayó.

“Me mandó un recado y me dijo que me calmara porque a mí me alarman mucho las cuestiones que le pasan a mi hija y que se le descuadró la cadera. Fue hospitalizada y solamente la durmieron un poquito porque el dolor era bravísimo y le reacomodaron la prótesis, está bien”.