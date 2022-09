Alejandra Guzmán habla de su accidente en el escenario: ‘Se me dislocó la cadera derecha’

La cantante Alejandra Guzmán se cayó este martes durante su actuación en la gala de la Herencia Hispana de Estados Unidos, celebrada en el Centro Kennedy de Washington, por lo que tuvo que ser trasladada en ambulancia a un hospital cercano.

A pesar de ello, se encuentra bien y ya fue dada de alta del hospital tras su caída. Incluso, la cantante envió un mensaje a todos sus seguidores para agradecer su preocupación y explicar qué fue lo que le ocurrió.

“Gracias por preocuparse por mí y por mandarme tantas bendiciones. Realmente estoy bien, lo que pasó fue que se me dislocó mi cadera derecha. Tengo dos prótesis y a veces puede pasar, nunca me había pasado pero en el Kenedy Center me pasó”, explicó la cantante de ‘Cuidado con el corazón’.

Alejandra Guzmán durante un concierto, ayer en Washington. (Foto: EFE/Octavio Guzmán)

De igual manera, aclaró que no hubo alguna lesión de gravedad, por lo que pronto regresará a su casa, para que sus seguidores dejen de preocuparse por la aparatosa caída que sufrió anoche.

Quiero que se dejen de preocupar, que sepan que estoy bien, que voy pronto a mi casita y que los quiero mucho. Va a haber mucho Rock N’ Roll y no hay fractura gracias a Dios, besos”, agregó Alejandra Guzmán, de 54 años.

¿Qué le pasó a Alejandra Guzmán en el escenario?

Guzmán estaba interpretando la canción ‘Mala Hierba’ cuando perdió el equilibrio, se cayó hacia atrás y quedó estirada en el escenario. Todo pareció derivar de que su tacón del zapato se quedó atorado en el suelo. Después de intentar seguir dando voz al tema, Alejandra se da cuenta que no puede mientras se toca la cadera. “Lo siento”, dice mientras se queda recostada.

Acto seguido, varios asistentes subieron al lugar para socorrerla y tras unos minutos, anunciaron el fin del evento sin que la artista llegara a ponerse en pie. Minutos después, una ambulancia salió del Kennedy Center.

“Fue transportada al hospital de la Universidad George Washington, donde fue tratada y dada de alta anoche. La ‘Reina del Rock Latino’ está otra vez de vuelta, aunque un poco afectada por lo ocurrido”, detalló la agencia de representación All Parts Move en un comunicado.





Con información de EFE