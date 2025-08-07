Asesinan a Adam Turck: El actor de 35 años paseaba con su perro y le dispararon al defender a una mujer

Un actor estadounidense fue asesinado mientras paseaba a su perro: Adam Turck recibió un disparo en Richmond, Virginia, tras intervenir en una discusión; su atacante luego se suicidó.

“Adam tendrá 35 años cuando fallezca (...) después de donar sus órganos para ayudar a salvar la vida de otros. Eso es lo que hacen los héroes: salvar la vida de los demás”, expresó su familia en un comunicado difundido por WTVR, poco antes de ser declarado muerto.

¿Qué le pasó a Adam Turck?

El sábado 2 de agosto de 2025, alrededor de las 10:00 a.m., Adam Turck, un reconocido actor de teatro local, paseaba a su mascota por la zona de Church Hill, en Richmond, Virginia, cuando presenció una violenta discusión entre una pareja frente a un edificio de departamentos en East Grace Street.

Según la policía de Richmond, el agresor, un joven de 19 años, discutía con una mujer en la vía pública cuando Turck se acercó con la intención de intervenir y calmar la situación. En ese momento, el joven sacó un arma de una mochila, disparó contra Adam Turck y se suicidó.

Cuando las autoridades llegaron al lugar, encontró a ambos hombres gravemente heridos. El actor fue trasladado de emergencia al hospital. La mujer involucrada no resultó herida.

Adam Turck fue mantenido con vida artificialmente tras el tiroteo para que pudiera donar sus órganos. Su familia lo describió como un hombre con “una brújula moral hecha de acero”.

“Adam arriesgó su vida para proteger a alguien necesitado, y lo recordaremos por siempre por este sacrificio. Aunque no podemos entrar en detalles sobre los sucesos del pasado sábado debido a la naturaleza del evento, nos dijeron que si Adam no hubiera estado allí, la persona a la que ayudó no estaría hoy con nosotros”, indicó su familia en un comunicado difundido por WTVR.

“Esta es una trágica historia de violencia con armas de fuego contra una persona que simplemente intentaba desescalar una discusión perturbadora”, declaró el jefe de policía de Richmond, Rick Edwards (citado por Daily Mail).

Turck deja atrás a sus padres, Peter y Terry Ann, a sus hermanos Pete y David, y a su adorada perrita Lana, a quien adoptó del Southside Animal Control.

¿Quién era Adam Turck? Trayectoria y legado artístico del actor

Adam Turck nació en el condado de Bucks, Pensilvania, se mudó a Richmond tras recorrer el país como parte de la compañía National Players del Olney Theatre. Se integró con fuerza a la comunidad teatral local.

Fue ganador del premio al Mejor Actor en 2018 por su papel en Hand to God, según la Richmond Theatre Community Circle. Participó en múltiples producciones, incluyendo Smoke de Cadence Theatre y se preparaba para protagonizar Drácula: Una comedia de horrores este otoño en Richmond Triangle Players.

Además de su carrera en el teatro, era miembro activo del gimnasio Tequila & Deadlifts, donde también lo recuerdan como un pilar de su comunidad.

“No sé cómo navegar por un mundo sin él. Lo que sí sé es que murió pisando fuerte en una situación en la que no podía soportar que se hiciera daño a alguien. No solo amaba a Superman como historia: era la encarnación del papel ‘la bondad es punk rock’. En estos momentos está salvando aún más vidas como donante de órganos", dijo Kerith Rae, propietaria del gimnasio en un comunicado.

Turck también era conocido por su carácter empático. Según su amigo CJ Bergin, “Superman, al fin y al cabo, es un bombero. Superman es alguien que llega y ayuda a la gente. Se preocupa de todo lo demás, después, alguien que interviene para asegurarse de que todo el mundo está bien. Y ese era Adam”.

El Virginia Repertory Theatre, donde Turck trabajó frecuentemente, expresó en un emotivo mensaje: “Estamos desconsolados por la pérdida de Adam Turck, un actor talentoso, activista apasionado y miembro amado de nuestra comunidad. Richmond está hoy más oscuro, pero su legado brillará intensamente en todos nosotros”.

El Firehouse Theatre también fue escenario de homenajes en su honor, mientras que colegas y amigos destacan su entrega, compasión y el impacto que tuvo en todos los espacios que tocó.