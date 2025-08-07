‘Hablaba en arameo, me salía espuma’: Olivia Collins fue sometida a un exorcismo y revela detalles

Olivia Collins fue sometida a un exorcismo hace varios años porque 'se le metió un demonio', según cuenta. (Fotos: Cuartoscuro / Shutterstock)

Las experiencias paranormales son algo que a varios famosos les tocó vivir, incluida Olivia Collins, primera eliminada de La Casa de los Famosos México, quien reveló que fue sometida a un exorcismo.

Ocurrió hace aproximadamente ocho años, y antes de tomar la decisión pasaron una serie de situaciones entrañas que incluso pusieron en riesgo su vida.

Esto lo platicó a otros habitantes de La Casa de los Famosos durante su estancia, pero el tema se retomó en una reciente gala conducida por Wendy Guevara y Ricardo Margaleff.

¿Qué le pasó a Olivia Collins antes de su exorcismo?

Dentro de La Casa de los Famosos México, en uno de los tiempos libres que tienen los habitantes, Olivia le contó a Alexis Ayala, ‘El Guana’ y Adrián Di Monte que hubo una época de su vida en la que sufrió complicaciones de salud sin causa aparente.

“Empecé como (a) oler feo; (decía) ‘Huele mal, ¿por qué huele mal?’. Luego me empezaron a dar unas temperaturas de 40 grados, una cosa así, y me analizaron todo: antibiótico, todo. Y nada, seguía, dije: ‘No, es que me voy a morir’”, aseguró a sus excompañeros.

Olivia Collins fue sometida por un exorcismo. (Foto: Caurtoscuro) (Edgar Negrete Lira)

A la par de tener repercusiones sobre la salud, en su vida pasaron una serie de cosas que van desde un cambio radical en su comportamiento hasta más allá de lo normal, como el hecho de que se le quemaron ciertas partes del cuerpo.

“Me sometió (…) ya no era yo (…) tuve un shock así, enorme; se me quemaban las manos”, describió la actriz y amiga de Maribel Guardia, quien después pidió ayuda a su hermano, una persona sumamente escéptica.

Además tenía visiones, como gnomos verdes, y aseguró que los cuadros en los que estaba su rostro parecían derretirse, así que la llevaron con una mujer que se especializa en ese tipo de temas.

Así fue el exorcismo de Olivia Collins hace 8 años

En cuando llegaron al sitio en el que le harían el exorcismo, Olivia describe una actitud negativa y fúrica, incluso se echó a correr huyendo de aquel sitio, pero al final la metieron al local. Collins no recuerda lo que pasó, pero se lo contaron.

“Fue todo un proceso muy cañón, o sea, todo se apagaba, no jalaban las oraciones que tenían que hacer (…) me sentaron, me amarraron porque tenía una fuerza fuera de lo común, y entre cuatro hombres me tuvieron que sentar”, describió la famosa Olivia Collins.

Olivia Collins describe su exorcismo como una experiencia muy desagradable. (Cuartoscuro / Victoria Valtierra Ruvalcaba)

En cuanto lograron sentarla, la mujer a cargo del proceso le hacía preguntas, mientras la actriz reaccionaba cual película de exorcismos, con situaciones fuera de lo normal.

“La que manejaba todo el asunto decía: ‘¿Quién eres? ¡Habla!’. Hablaba en arameo; empecé a hablar en arameo y a defenderme, me salía espuma por aquí (señala la boca), estuvieron batallando (…) ‘¡Soy el chacal!’ (respondía)”.

Para finalizar aquella sesión, su hermano le colocó una cruz en el pecho que, asegura, le quemó, y con eso la situación se controló, aunque su energía quedó destruida. “Fue mucho desgaste, mi cuerpo no reaccionaba, o sea estaba como muerta”.

Olivia Collins hizo una limpia en su casa par eliminar malas vibras

Pese al exorcismo, la presencia negativa seguía dentro de Olivia Collins, actriz de Como en el cine (2001), por lo que decisión actuar por sí misma y realizó una limpia en su casa.

“(Me dije) ‘¿Sabes qué tú eres la que te vas a ayudar solita?’ (…) haz de cuenta que me transformé en una bruja, agarré todas las hierbas y empecé a quemar, a poner por todos los rincones de la casa. Duré 3 horas haciendo mi limpia porque vi que mi casa era un portal, entonces tenía que cerrar ese portal", mencionó.

A partir de entonces, la actriz asegura que su vida cambió para bien, pues regresaron las oportunidades laborales, su físico mejoró y, aunque en ocasiones siente la presencia del ente negativo, ya aprendió a manejarlo para que este no la someta ni domine de nuevo.