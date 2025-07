¿Quién es Adrián Di Monte? El polémico habitante de ‘LCDLFM’ denunciado por exparticipante de ‘MasterChef’

Adrián Di Monte, habitante 9 de La Casa de los Famosos México 2025, fue denunciado por Sandra Itzel, exparticipante de MasterChef Celebrity, por presunta violencia y acoso.

La exvocalista de La Sonora Santanera mantuvo una relación amorosa con Di Monte por alrededor de 10 años, tiempo en el que se casaron, pero su romance terminó y en ese momento comenzaron los conflictos legales de la pareja.

Sandra Itzel señaló a su expareja por diferentes tipos de violencia y consideró que no le importa si lo ve “tras las rejas”, solo pide justicia.

Sandra Itzel participó en 'MasterChef Celebrity' 2024. (Foto: Azteca)

¿Qué pasó entre Sandra Itzel y Adrián Di Monte, participante de ‘LCDLF México’?

La historia de amor de Adrián Di Monte y Sandra Itzel, sexta eliminada de MasterChef 2024, comienza en 2013, cuando se conocieron en el casting de la telenovela Rosario, donde trabajaron juntos.

Luego de un tiempo juntos, ellos se comprometieron y se casaron en 2015, además compartieron otros proyectos televisivos como Así se baila, donde concursaron en pareja.

En 2022, hicieron pública la separación, y la exparticipante de MasterChef 2024 compartió su testimonio en su cuenta de X, donde explicó que sufrió abuso y violencia durante su relación amorosa.

“Yo sufrí violencia física, psicológica, emocional, económica y sexual con abuso de poder con una persona con trastorno narcisista, tengo moretones, rasguños, me rompió uñas, me amenazó (...) aguanté todo tipo de agresiones, me obligaba a grabarme íntimamente, luego los compartía”, declaró en una entrevista para De Primera Mano en abril de 2024.

Ella procedió legalmente y lo denunció por violencia, ella aseguró que no le importa verlo “tras las rejas”: “Personalmente, ya cerré ese capítulo en mi vida, pero al ser un proceso legal, entonces debe continuar, es un tema complejo, la denuncia es muy fuerte y por esa cuestión no puedo hablar del tema (...) no sé si termine en la cárcel, no deseo nada, pero no me interesa la resolución porque eso es lo correcto, implica prisión o no”.

Sandra Itzel fue la vocalista de La Sonora Santanera. (Foto: Instagram @sandraitzel)

Adrián Di Monte compartió su versión de la ruptura en el programa Siéntese quien pueda, en una entrevista en mayo de 2024.

“Yo interpuse una demanda de divorcio, al negarse a firmarlo de manera ‘amistosa’, ella interpone una para salir a cámara y decir que tomó cartas en el asunto (...) ya son 3 años que no la veo, desde 2015 teníamos discusiones y no me gustaba estar en ese matrimonio”, declaró.

El nuevo habitante de La Casa de los Famosos México 3 tachó de falsas las imágenes que Sandra Itzel compartió en sus redes donde aparece con moretones y negó violentarla.

“Eso no es cierto, fuimos a casa de un amigo, ella mezcló alcoholes, tuvo un ataque de celos, me intentó pegarme, la agarré de las manos, me la quité de encima y le hablé a su mamá (...) no mostró pruebas, no me dediqué a grabarla tampoco”, mencionó.

Adrián Di Monte es el nuevo confirmado de 'La Casa de los Famosos México', que se estrena el 27 de julio de 2025. (Foto: Facebook / La Casa de los Famosos México).

¿Quién es Adrián Di Monte, nuevo participante de ‘La Casa de los Famosos México’ 3?

Adrián Di Monte es un actor de origen cubano que nació en la región de Santa Clara, en 1990, pero desarrolló su carrera actoral en nuestro país y en Estados Unidos, donde se trasladó a los 15 años.

A sus 23 años participó en la telenovela Rosario, uno de sus primeros proyectos destacados dentro de su trayectoria artística.

El famoso participó en diferentes realities shows, entre ellos Reto 4 Elementos (ganador), La isla: Desafío extremo, Bailando por un sueño en 2017 y estuvo como jurado en Pequeños gigantes.

En su trayectoria actoral se integró al elenco de la nueva versión de El Maleficio, protagonizada por Fernando Colunga, así como en las series Señora Acero y La doble vida de Estela Carrillo.

Estas son las series, realities y telenovelas más destacadas donde actuó Adrián Di Monte:

Eva Luna

Mi corazón insiste en Lola Volcán

Aurora

El retador

Pequeños gigantes

Bailando por un sueño

La isla: Desafío extremo

El Maleficio

Actualmente, está casado con Nuja Amar, con quien celebró su matrimonio a principios de julio, sin volverlo público hasta la confirmación de su ingreso a LCDLF México 2025.