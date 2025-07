Herly reacciona a amenazas a Carlos Quirarte por llegar a semifinal de ‘MasterChef’: ‘Sé lo que se siente’

Herly, eliminada 16 de MasterChef Celebrity, reaccionó a las amenazas que recibió Carlos Quirarte por llegar a la semifinal de la temporada 2025 del reality show y expresó su apoyo al conductor.

La influencer empatizó con Quirarte porque ella también fue amenazada en redes sociales por participar en eventos sociales y expresar su ideología.

El integrante de Los Millennials de MasterChef recibió intimidaciones acerca de hacerle daño y de “finalizar su carrera”, él respondió que no es culpable de las decisiones de los jueces y de quién sale del programa y quién no.

Herly participó en 'MasterChef Celebrity' con la Generación Z. (Foto: Cortesía)

¿Qué dijo Herly, eliminada de ‘MasterChef’, de las amenazas contra Quirarte?

Herly lamentó los mensajes contra Carlos Quirarte porque fueron a raíz de participar en un juego donde “no le hace daño a nadie”.

“Yo espero que él esté bien, las gentes en redes siempre te amenaza de eso, es feo porque solo participas en un reality, no le haces daño a nadie, incluso es tu trabajo, no depende de ti cuánto dures, ni cuánto estés, depende de la producción, de las críticas de los jueces de MasterChef Celebrity, no te quedas más tiempo solo porque quieres", declaró en entrevista con El Financiero.

La influencer contó que ella ya recibió amenazas y es algo que le genera miedo al salir a la calle y lo calificó como algo “malvado” porque solo lo hacen cuando están aburridos o para reírse, sin conocer las consecuencias.

“Sé lo que se siente, a mí me ocurrió el año pasado porque subí fotos de apoyo a la marcha del Pride y recibí emojis de pistola, comentarios como ‘sabemos dónde vas a estar’, se siente horrible, da mucho miedo cuando sales, volteas para todos lados y lo hacen solo para divertirse, pero no piensan lo que causan en la gente”.

Herly RG espera que Quirarte proceda legalmente contra los intimidadores o que al menos comparta sus perfiles para advertir a los demás y darles visibilidad.

“Debemos tener cuidado, no está padre, te angustia pensar si sabes dónde viven, ojalá los exponga públicamente y así tener bien vigilados a los perfiles, hoy en día ya los pueden rastrear desde la policía cibernética, se meten en un problema grave solo porque alguien no les cae bien”.

Carlos Quirarte denunció públicamente que recibió amenazas por participar en 'MasterChef'. (Foto: Cortesía)

¿Cómo fue la participación de Herly en ‘MasterChef Celebrity’ 2025?

Herly llegó al antepenúltimo programa de MasterChef Celebrity 2025, donde se quedó hasta el final junto a Ofelia Medina para recibir el veredicto de los jueces.

Ella era la última representante de la Generación Z, donde estuvieron Isaías Espinoza ‘Chef en proceso’, Iram Mendiola, la influencer Leslie Gallardo y ‘Nicky’ Chávez, hija de Julio César Chávez.

“Me sentí orgullosa y contenta, en mi generación hubo grandes participantes, cocinaban superbién, les tenía fe a todos y más a Isaías Espinoza, pensé que era el único que iba a llegar a la final, pero la última fui yo, me sentí muy nerviosa y pensé que me iba a ‘quedar grande el mandil’, fue muy impresionante”.

La creadora de contenido explicó que programa tras programa, los participantes de MasterChef llevan una libreta con diferentes recetas, pero no siempre pueden prepararlas por los diferentes retos del programa, pero todos esos platillos los va a cocinar en sus redes sociales.

Herly llegó al top 5 de participantes de la temporada 2025 de 'MasterChef Celebrity'. (Foto: Cortesía)

En el último programa, Herly fue la concursante con menor puntuación de todos los demás, el último platillo que preparó fue ‘Te quiero, Mérida’, que tenía cochinita pibil.

“Lo último que me gustó fue la cocción del cerdo, esperaba mucho de ti”, expresó la chef Zahie Téllez.

“A mí sí me gusta el plato, pero te quedaste en lo regional, estrictamente hablando”, criticó el chef Adrián Herrera.

“Tú sabes que tienes más que demostrar, suéltate, eres buena, muy buena, nunca estás sola, vamos”, finalizó el chef Poncho Cadena.

“Este es uno de los mejores retos que me gustó afrontar, yo veo el programa desde niña y llegué a admirarlo, poca gente me conocía. Fue un placer y un honor, muchas gracias por todo, me voy muy feliz“, mencionó al salir de la cocina.

Herly se convirtió en la eliminada 16 de 'MasterChef Celebrity'. (Foto: Azteca)

¿Por qué a Herly no le gustaba cocinar antes de ‘MasterChef’?

Herly reveló que antes de entrar al reality show, tenía un conflicto con la preparación de la comida porque la ligaba con la obligación que tenían las mujeres de cocinar para sus parejas.

“Antes de entrar al programa yo pensaba y crecí con la idea de que para las mujeres es el mejor puesto, no me gustaba ver a mis abuelas presionas porque ya iba a llegar mi abuelo y no tenían nada preparado, yo veía el cocinar como una obligación, no era un gustito, era un trauma con la cocina”, declaró la participante de MasterChef.

Actualmente, la gastronomía representa una nueva forma de desarrollar la creatividad en su vida cotidiana en la actualidad.

“Cuando descubro esta parte de ser creativa y probar cosas nuevas, ya lo veo de otra manera, quiero probar más sabores (...) Ahora veo recetas que antes solo imaginaba en un restaurante y las preparo, se convirtió en algo que disfruto”.