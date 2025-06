Leslie Gallardo tacha a Plutarco Haza de ‘malvibrosito’: Cree que polémica en ‘MasterChef’ es ‘necesaria’

La influencer Leslie Gallardo se convirtió en la eliminada 13 de MasterChef Celebrity 2025. Durante su participación, fue testigo de la creciente rivalidad entre Plutarco Haza y Carlos Quirarte, una dinámica que, según ella, es necesaria para mantener el interés del público en el reality show de cocina.

Gallardo señaló que el “pique” entre ambos famosos se intensificó semana tras semana, al grado que Quirarte ya considera a Haza, protagonista de la serie El gallo de oro, como “el rival a vencer” dentro de la competencia.

Sin embargo, para la creadora de contenido, todo forma parte del show. Asegura que los dos participantes de MasterChef Celebrity 2025 solo interpretan personajes, aunque reconoció que Plutarco Haza a veces se comportaba algo “malvibrosito” y no siempre sabía si sus actitudes eran en tono de broma o no.

Leslie Gallardo se convirtió en la eliminada 13 de 'MasterChef Celebrity' 2025. (Foto: Instagram @masterchef)

“Plutarco era el más mal vibrosillo, de broma o no, pues se aventaba el comentario cizañoso en los programas, pero se necesita esa persona en un reality, que existe un antagonista para que las cosas funcionen”, declaró Gallardo en entrevista para El Financiero.

Además de la figura del antagonista, ella considera necesaria la existencia de la rivalidad y la polémica dentro del reality con el fin de mantener el interés en el programa: “Si no hubiera esa pelea entre Plutarco Haza y Carlos Quirarte estaría muy aburrido, si esa rivalidad no existiera, no hay mucho más en el programa, es necesario que existan estas situaciones para el reality show”.

Sin embargo, pidió a la audiencia del programa MasterChef Celebrity no tomarlo en serio y solo divertirse, justo como lo hacen los participantes.

“Esa rivalidad existe porque es una competencia y todos queremos ganar, no entramos solo para cocinar a lo wey, pero es normal, también entiendo que se sacan de contexto, pero es contenido, diviértanse (...) fuera de los sets de grabación nos llevamos muy bien, tenemos una sana convivencia y nos saludamos”.

Plutarco Haza es considerado el 'villano' de la temporada 2025 de 'MasterChef Celebrity'. (Foto: Facebook/ MasterChef Celebrity)

¿Qué opina Leslie Gallardo de Zahie Téllez y de los jueces de ‘MasterChef Celebrity’?

La chef Zahie Téllez tomó protagonismo dentro de la temporada 2025 de MasterChef Celebrity por sus comentarios relacionados con la hoja santa o los regaños a los participantes.

En el caso de Leslie Gallardo, ella la considera un papel, pero también aseguró que sus gritos eran “innecesarios” en muchas ocasiones, pero no es algo personal.

“Zahie es dura, es regia y te grita, de repente está de más, a veces no ayuda y no soluciona nada de esa forma, pero entiendo el formato, que nos hable mal y nos saque de onda, ella nos motiva así (...) Me gritoneó horrible, pero es su trabajo y su personaje”, explicó.

En cambio, el chef Adrián Herrera era el “buena onda” fuera del set de grabación, a tal grado que Les lo considera “tierno como la fregada”.

“El chef Herrera es mi favorito, es gracioso, lo adoro mucho, al inicio me daba mucho miedo porque sentía que era gruñón, grosero, horrible, pero es un personaje frente a las cámaras, lejos de ellas es un ser humano espectacular”

Leslie Gallardo estuvo en el top 10 de 'MasterChef Celebrity' 2025. (Foto: Cortesía)

¿Cómo fue la participación de Leslie Gallardo en ‘MasterChef Celebrity’ 2025?

Leslie Gallardo se integró al equipo Generación Z en MasterChef Celebrity 2025 junto a Iram Mendiola, ‘Nicky’ Chávez, Isaías Espinoza ‘Chef en proceso’ y Herly.

Gallardo salió a las 13 semanas desde el estreno del reality, pero nunca pensó llegar tan lejos, especialmente por lo difícil que son los llamados: “Duré muchísimo tiempo, no es una competencia sencilla, todo el tiempo estás compitiendo mental, física y emocionalmente, pasamos muchas horas en el set, desde las 5:00 a.m. hasta las 11:00 p.m, son llamados duros, pero el sacrificio vale la pena”.

La anécdota favorita de su participación en el programa de TV fue cuando cocinó en Teotihuacán, a pesar de estar “llena de tierra y grasa”:

“Amé cuando cocinamos en Teotihuacán, nos despertamos muy temprano, hacía mucho frío y luego un calorón, al final cuando te sientes de que terminaste, llena de tierra, de grasa, pero voltear y ver la pirámide es algo sumamente especial”.

El día de su eliminación, la influencer cocinó un corte de carne acompañado de papas con dos salsas, pero no convenció a los jueces de MasterChef Celebrity que lo calificaron como “un plato que se quedó corto”.

“En general está bien, el término es el correcto, pero carne con papas es fácil por un lado, a veces nos podemos quedar cortos, hay que cuidar eso”, dijo el chef Adrián Herrera. “No entendí la salsa, las papas son dulces, tienen esta tendencia, si tienes una salsa así y un encurtido dulce ya no hay un flujo en el paladar, eso ya no es agradable”, agregó Téllez.

Leslie Gallardo preparó un corte de carne acompañado de papas y salsa en su último programa en 'MasterChef Celebrity' 2025. (Foto: MasterChef)

El veredicto de los chefs expertos fue eliminar a Les, quien consideró su salida como uno de los momentos más emotivos de su participación.

“Fue una salida muy emotiva, cuando dicen mi nombre es horrible, pero todos me aplaudieron, eso me hizo sentir plena, todos tenían lágrimas en la cara, lo hice bien, me gané el cariño de la gente y no tenía la intención de hacerlo (...) quería llegar a la final, pero también estoy feliz porque mi esfuerzo valió la pena”, finalizó.