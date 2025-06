Anabel Ferreira reacciona a críticas por causar salida de participantes de ‘MasterChef’: ‘No me preocupa’

Anabel Ferreira recibió constantes críticas por su participación en MasterChef Celebrity, especialmente porque llegó al top 10 de la temporada 2025.

Surgieron comentarios en redes sociales, e incluso de compañeros del reality show como Luis Fernando Peña, donde señalaron que recibía ayuda desde el balcón y ese fue motivo de expulsión de Memo Ríos.

Además, que en platillos no puso todos los ingredientes, como en el caso de sus garnachas que no llevaban masa (uno de los requisitos del reto) y a ‘Nicky’ Chávez la eliminaron por no ponerle leche condensada a su postre. Sin embargo, Ferreira asegura que “hay cosas más importantes” que criticarla por estar en el reality y por eso no le importan.

Anabel Ferreira se coló al top 10 de la temporada 2025 de 'MasterChef Celebrity'. (Foto: Cortesía)

“Le dan mucha importancia a cosas que no lo merecen, como mi paso por MasterChef, hay otras situaciones reales que preocupan, tengo un ser querido enfermo y eso sí, me preocupa, no las críticas (...) Yo compito con la persona que era ayer, pero no con los demás, por eso disfruté mi participación, hay muchas personas mejores, peores o iguales, pero juzgar es una pérdida de tiempo enorme, nadie es como yo ni como tú, eso no lo apreciamos”, declaró Anabel Ferreira en entrevista con El Financiero.

La excompañera de Gaby Rivero en el equipo de Los Clásicos, recibió ofensas en las redes sociales por su manera de cocinar y por “salvarse” en la competencia, pero ella “los perdona” porque merecen “compasión”: “Las cosas que surgieron en las redes, les tengo compasión porque si te dedicas a tirar mala onda por las redes sociales, es que no estás cómodo con tu vida y tienes broncas, porque si vives contento no lo haces, yo les deseo felicidad, no los juzgo, hay que perdonar, comprendo que la gente da lo que es”.

La onceava eliminada de MasterChef consideró que no se toma personal las críticas en su contra porque vienen de personas que no conoce y que, a fin de cuentas, el problema no es ella, en cambio, sí lo son “los agresores”:

“Yo no quiero dañar a nadie en la vida, si me equivoco es mi error, yo cargo con ellos y lo intento reparar, pero no llevarme a nadie entre las patas. Si eres una persona que constantemente estás haciendo bullying o ejerces violencia, el problema eres tú, no me lo puedo tomar personal y son personas que ni me conocen”, detalló.

Anabel Ferreira cocinó junto a Jawy, finalista de 'MasterChef Celebrity' 2024. (Foto: Cortesía)

¿Cómo fue la participación de Anabel Ferreira en ‘MasterChef Celebrity’?

Anabel Ferreira fue el onceavo participante eliminado de MasterChef Celebrity, es decir, que llegó al top 10 de la competencia junto a otros famosos como Andrea Noli y Plutarco Haza.

Sin embargo, en su paso por la cocina, portó el mandil negro en casi todos los programas del reality show, lo que le valió el apodo de ‘La reina del mandil negro’.

Ferreira declaró en entrevista con El Financiero que cocinar no es de sus prioridades e incluso dudó en permanecer dentro del programa de TV.

“Nunca había participado en un programa con este formato, pero lo disfruté mucho, me divertí mucho, aunque tuve una duda acerca de si estuve en el lugar correcto o no, pero no hice lo que me da la gana, entonces seguí y me divertí, aunque fui la reina del mandil negro, yo ya gané”.

Ferreira, a diferencia de otros de sus compañeros, no se estresó porque era un juego que no consideraba “cosas importantes”: “Yo estaba en un juego en un tablero donde las fichas no las muevo yo, entonces solo disfruté el momento, yo no estaba nerviosa, sé que muchos dijeron si yo vivo en Anabelandia, pero no, vivo contenta, me estreso cuando son cosas verdaderamente importantes”.

Anabel Ferreira vistió el mandil negro en 'MasterChef Celebrity' 2025 en múltiples ocasiones. (Foto: Cortesía)

Una anécdota de Anabel Ferreira durante su participación es cuando tiró un trozo de carne al suelo y pensó en agregarlo al plato que presenta a los jueces de MasterChef Celebrity, pero se arrepintió y no lo hizo.

“Un día se me cayó un trozo de carne que había cocinado para ponerla en el plato y entregarla a los chefs, afortunadamente tenía de más y rescatar mi platillo, pero por un instante tuve el instinto y pensé en recogerlo, pero cómo le voy a hacer eso a los chefs, menos delante de cámaras, fue muy gracioso”.

¿Cómo fue la salida de Anabel Ferreira de ‘MasterChef Celebrity’?

En el último programa en el que estuvo Anabel Ferreira, cocinó con Jawy, finalista de MasterChef Celebrity 2024 y su experiencia fue “normal”: “Él llegó, cocinamos y se fue, no lo conozco realmente, pero fue una convivencia muy chiquita, así que no puedo decir mucho de él, tampoco de Doña Clarita, la Hermana Flor ni de Roy”.

Finalmente, ella fue eliminada luego de preparar una ensalada con más de 20 ingredientes, incluido carne de cordero, que Andrea Noli metió a una canasta, la cual Plutarco Haza, gracias al pin del chef, asignó a Anabel Ferreira.

"Y no tengo más que agradecimiento para todos ustedes, llegué y me voy contenta, fui nombrada como la rival más débil, ni soy rival ni soy débil (...) Hice mi mejor esfuerzo, gané experiencia, vi mi avance, gané afectos y me la pasé muy bien, ya voy a ser una buena cocinera“, dijo ante las cámaras previo a su salida.