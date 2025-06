De ‘Carrusel’ a ‘MasterChef Celebrity’: Gaby Rivero opina de los jueces y la salida de ‘Chef en proceso’

Gaby Rivero llegó de Carrusel a la cocina de MasterChef Celebrity 2025, donde se integró al equipo de Los Clásicos junto a Memo Ríos y la actriz Rosa Gloria Chagoyán.

Rivero fue la novena eliminada de la temporada 2025 y dejó a su equipo con tan solo dos integrantes: Anabel Ferreira y Ofelia Medina.

La protagonista de la telenovela Carrusel calificó la eliminación de ‘Chef en proceso’ como algo “triste” e “injusto” porque él ya estaba en el balcón.

Gaby Rivero participó en 'MasterChef Celebrity Generaciones' 2025. (Foto: Cortesía Azteca)

“A Isaías lo quería mucho, nunca pensamos que sería eliminado, es muy triste e injusto, él ya estaba salvado, lo bajaron del balcón y se fue del programa, luego de que Dani Valle lo mandó a cocinar para ayudar a Anabel Ferreira, pero ni modo”, contó para El Financiero.

La sorpresa para Gaby Rivero fue porque Isaías Espinoza ‘Chef en proceso’ sabía cocinar más que Anabel Ferreira y ella se quedó en la competencia porque ganó el reto de eliminación con el mandil negro.

“Fue una sorpresa para todos porque ella (Anabel) sabe mucho menos que Isaías, debe estudiar y a practicar (...) Isaías sabía mucho más que la mayoría, ella misma dice que no entiende cómo sigue ahí, tuvo mucha suerte en 9 programas, se me hace que la cuida un ángel”, señaló.

Una de las polémicas que rodeó la participación de ‘Chef en proceso’ en MasterChef Celebrity fue el comentario de la chef Zahie Téllez acerca de que la hoja santa es tóxica si no se “blanquea” (hierve en agua).

Pero Rivero no quiso opinar al respecto porque no trabajó antes con esta hierba y sus conocimientos se limitan a que se blanquea para “quitar lo amargo” no porque sea tóxica: “No había trabajado con la hoja santa, sé que se debe blanquear, o sea meterla en agua hirviendo para quitarle lo amargo, no porque haga daño, no sé si la amargura esté relacionada con la toxicidad”.

Gaby Rivero opinó de la eliminación de Isaías Espinoza, 'Chef en Proceso' de MasterChef Celebrity. (Foto: Especial / YouTube: MasterChef México

¿Qué opina Gaby Rivero de los jueces de ‘MasterChef Celebrity’ 2025?

Los jueces de MasterChef Celebrity 2025 son Zahie Téllez, el chef Poncho Cadena y el chef Adrián Herrera.

Ellos evalúan los platillos de todos los participantes del programa de TV y en el caso de Gaby Rivero la más difícil era Zahie.

“Son muchos nervios cuando estás al frente de los tres chefs, tienes que poner atención para tomar sus consejos, entenderlos porque cocinas para ellos y debe gustarles. la juez Zahie Téllez es la más exigente, se hace la difícil, pero es buena persona”.

Para muchos, el chef Adrián Herrera es de los más “complicados”, sin embargo, para Rivero era “un pan de Dios” por el trato hacia ella.

“Aunque Adrián se hace el malote, es un pan de Dios, te lo juro, tiene mucha experiencia, tiene 10 años en el programa, juega ese papel del policía malo, pero es muy buena gente. Es platicador, le encanta la fotografía y la música, es una persona muy linda, me cayó muy bien, no me dejaban platicar mucho con los chefs por obvias razones, platiqué con él un par de días y me trató muy lindo, me cayó muy bien”, contó la actriz de telenovelas mexicanas.

Gaby Rivero fue la novena eliminada de 'MasterChef Celebrity' 2025. (Foto: Especial El Financiero)

¿Cómo fue la participación de Gaby Rivero en ‘MasterChef Celebrity’ 2025?

Gaby Rivero aseguró que su participación en MasterChef Celebrity 2025 le generó pesadillas donde no terminaba el platillo a tiempo porque estar en la competencia le dio estrés.

“Tenía pesadillas, soñaba que no entregaba el plato, que me decían ‘arriba las manos’ y yo no tenía nada en la mesa (...) lo que más se me dificultó fueron los retos de campo, cuando salíamos del set no nos poníamos de acuerdo, luego el sol, eran muchas horas. Es un estrés tremendo”, reveló.

Sin embargo, ella aseguró que le ayudó a sentirse “más segura” al momento de cocinar, además de obtener aprendizajes.

“Entré muy insegura, pero me di cuenta de que tenía más nivel del que pensaba, le eché todas las ganas y me siento orgullosa de lo hecho, me siento contenta de llegar hasta acá, aprendí mucho de los chefs de MasterChef”, finalizó.

¿Quién es la actriz Gaby Rivero?

Gaby Rivero interpretó a la maestra Ximena en la telenovela Carrusel, siendo uno de sus papeles más destacados en su trayectoria artística.

Nació en la Ciudad de México en 1964 y comenzó su carrera como actriz y cantante en proyectos de Televisa.

En 1986 participó en su primera telenovela que fue El camino secreto y tres años después se integró al elenco de Carrusel.

En 1993 era la titular de El club de Gaby, un programa infantil donde interpretó los temas oficiales del proyecto. Entre sus participaciones más recientes está el de la temida maestra de química en Nadie nos va a extrañar.