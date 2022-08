Sonora Grill: Herly hace sátira y exhostess le confiesa que pidieron esconderla por su ‘imagen’

Tras la polémica en torno al restaurante Sonora Grill, cuya denuncia en redes sociales expuso supuestos casos de discriminación en la sucursal de Masaryk, donde hostess asignan los lugares a comensales dependiendo de su color de piel, decenas de tiktokers se pronunciaron respecto al tema y algunos hasta hicieron sátira de la situación, como la influencer Herly RG.

A través de su cuenta de Twitter la joven comentó que tras haber publicado un video en TikTok donde hacía una broma relativa al caso de discriminación que supuestamente ejercen en el establecimiento de Polanco, Herly dijo en un video que, al parecer, ella misma había sido víctima de esas prácticas.

Usuaria confiesa a Herly que le pidieron esconderla

De acuerdo con el testimonio de la tiktoker, en el video de la sátira, una de sus seguidoras le respondió que en el restaurante donde trabaja le habían pedido que la escondiera.

“Ayer hice un video de broma del ‘restaurante de Polanco’ y una chava que era hostess en un restaurante pipirisnais jajajaja me dijo que a ella le habían mandado esconderme a mí en uno por mi color de cabello extravagante y me quedé así, ALV”, compartió Herly.

La presunta hostess del establecimiento mencionó que la petición de sus superiores le había molestado mucho.

“Bebé, yo trabajaba de hostess en Mochomos y te recibí el día de tu cumpleaños, me estaban indicando que te escondiera, me enojé mucho y me valió”, escribió la usuaria Jess Quintero.

Asimismo, la joven confesó a Herly que no era la primera vez que sucedía y que además del color de pelo, otra variable para ‘determinar’ el lugar de las comensales era su forma de vestir.

“Muchas veces era por el color de cabello, cuando van chicas muy ‘destapadas’ tambien nos piden esconderlas”, finalizó.

Ayer hice un video de broma del “restaurante de Polanco” y una chava que era Hostess en un restaurante pipirisnais jajajaja me dijo que a ella le habían mandado esconderme a mi en uno por mi color de cabello extravagante y me quede así 👁👄👁 ALV — Herly RG (@herly_rg) August 4, 2022

¿Qué dijo Herly en su broma en TikTok?

En el video publicado en la red social, Herly hace una simulación en la que se muestra triste porque la sentaron en el área ‘Moussetsset’, es decir, donde acomodan a los comensales que no tienen un fenotipo caucásico.

“Cuando llegas a un restaurante de Polanco y te sientan en la zona “MOUSSET” porque no eres güera”, escribió la influencer en el clip.