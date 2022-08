Sonora Grill: ¿Cómo asignan las mesas? Esto dice una exempleada

Personas de piel morena en una zona y de piel blanca en otra: Este supuesto criterio para asignar mesas en el restaurante Sonora Prime Grill Masaryk, ubicado en Polanco (CDMX) fue denunciado públicamente en el Twitter Terror Restaurantes MX; ahora a través de Tik Tok una mujer que afirma haber trabajado en la cadena narró su experiencia en otra sucursal.

Aunque Sonora Group ha negado “cualquier práctica racista o de discriminación”, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en Ciudad de México (COPRED) emitió un comunicado este lunes en Twitter, donde afirma que abrió un expediente de queja por conductas de racismo en el restaurante de la alcaldía Miguel Hidalgo.

El restaurante forma parte de Sonora Grill Group, cuenta con 18 años en el mercado y 40 restaurantes bajo varios conceptos: Sonora Grill, Sonora PRIME, Parrilla Urbana, ROOF, Holsteins y próximamente Terraza Stella.

Además de los comentarios dados a conocer por empleados y exempleados a través de Terror Restaurantes MX, donde se habla de las malas prácticas en el gremio con denuncias anónimas, la usuaria de Tik Tok @sof.otero narró la forma de asignación de mesas en uno de los restaurantes de la cadena.

“¿Hay racismo en Sonora Grill? Pues como exempleada yo creo que sí”, dice en un video, “estoy hablando de mi experiencia, de las indicaciones que me dio una persona y de lo que viví en una sucursal que no es la que está siendo investigada”.

¿Cómo asignan mesas en Sonora Grill?

Sof Otero explica que ella trabajaba como hostess, es decir, la persona que se encarga de dar la bienvenida al cliente y llevarlo a su mesa:

“Desde el día uno me explicaron que las mesas del balcón estaban reservadas para las personas con la mejor presentación porque son las mesas que se ven desde la calle”.

Por dicha razón, ella cuenta que sentaba ahí a las personas “mejor vestidas, más formal”.

“Un día me llamaron la atención: yo senté a una pareja que venía formal, bien arreglada y que me pidió si podían tener buena vista en el balcón, el gerente me dijo que no debí hacer eso porque ellos no cumplían los estándares”.

La usuaria relata que el gerente luego le señaló a una pareja y le dijo: “Mira, ellos, por ejemplo, sí los cumplen”.

“¿Y cuál era la diferencia entre la pareja que yo senté en el balcón y la que el gerente me dijo que sí cumplían los estándares? Pues que quienes yo senté eran morenos y quien me dijo el gerente (que de hecho venían más informales) eran blancos”.

Sof Otero apuntó que estaba preocupada porque lo que ella vivió parecía que no era un caso aislado, sino la forma en la que posiblemente operan varias sucursales.

El video se volvió viral con 3.7 millones de reproducciones y casi 500 mil ‘me gusta’.

De acuerdo con la COPRED, el resultado de su investigación “podría traducirse en diversas acciones como disculpa pública, cursos de sensibilización a todo su personal, así como la revisión de su normativa, para que se ajuste a los principios y estándares legales de derechos humanos en esta ciudad”.