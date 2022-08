Caso Sonora Grill: Claudia Sheinbaum asegura que podría haber sanción administrativa al restaurante

Un restaurante de la cadena de Sonora Grill está ‘en boca de todos’ después de que una denuncia pública en Twitter afirmó que tienen un polémico criterio de asignación de mesas en una sucursal de Polanco (CDMX): personas con piel morena de un lado y blanca de otro; ahora la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum también comentó el caso.

Aunque en un comunicado la cadena Sonora Group ha negado “cualquier práctica racista o de discriminación”, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en Ciudad de México (COPRED) abrió un expediente de queja por conductas de racismo en el restaurante de la alcaldía Miguel Hidalgo.

Además, se han ido sumando testimonios sobre las prácticas de contratación y asignación de mesa según el color de piel tanto en la página de Twitter Terror Restaurantes MX y en otras redes como Tik Tok.

Este jueves, en conferencia de prensa, Sheinbaum comentó que hoy se reunió con Geraldina González, directora de COPRED e investigan de cerca el caso para ver si es cierto todo lo denunciado públicamente en redes sociales.

“Si es el caso, pues evidentemente no podemos permitirlo; este es un asunto del gobierno y un asunto de la sociedad e inclusive de los comensales, no podemos permitir que se distinga a la persona por el color de la piel o por dónde trabajamos o por cuánto ganamos, o si somos mujeres o si somos hombres, o si somos parte de la diversidad sexual, es decir, no puede haber discriminación en la ciudad”, afirmó.

¿Qué consecuencias podría tener Sonora Grill tras investigación de COPRED?

En el comunicado emitido esta semana por COPRED se había mencionado que la queja contra el restaurante de la alcaldía Miguel Hidalgo “podría traducirse en diversas acciones como disculpa pública, cursos de sensibilización a todo su personal, así como la revisión de su normativa, para que se ajuste a los principios y estándares legales de derechos humanos en esta ciudad”.

Ahora, la jefa de Gobierno agregó: “En este caso particular del restaurante, COPRED está haciendo una revisión bastante exhaustiva, está entrevistando a trabajadores, está entrevistando a personas que asisten a este restaurante, para poder saber si en efecto hay un problema de discriminación o no, y en caso de haberlo, ya podría haber inclusive, sanción administrativa”.

La mandataria recordó que en junio se aprobó una modificación a la ley en el Congreso de la Ciudad de México, por lo que ahora COPRED tiene la posibilidad de invitar a las alcaldías para que a través del Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) se dicte este tipo de sanción.

Además, señaló que la COPRED también está en contacto con la alcaldía Miguel Hidalgo:

“Justo hoy hablamos de eso, que pueda hacerse el reglamento, hacerse los lineamientos para que las alcaldías que hoy formalmente no tienen atribuciones, ni capacitación en la definición de si hay discriminación o no, puedan ser parte de este sistema en donde pueda llegarse a la sanción administrativa”.

El caso podría extenderse a la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), pues afirma que estas prácticas no pueden existir en la ciudad:

“Hay discriminación, hay clasismo, hay racismo en la ciudad y lo primero es reconocer que existe, dónde existe, si es necesario sancionar, sancionar, si hay una denuncia penal, inclusive es delito penal, pero tenemos que asumir que existe y combatirlo”.