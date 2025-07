Las reacciones de Olivia Collins tras ser nominada en ‘LCDLFM’: ‘Pues no voy a comer, gracias’

Olivia Collins está en la primera placa de nominados de La Casa de los Famosos México 2025, donde parece que ya se acabó la ‘buena ondita’ que reinaba en reality y la gala dejó tensión entre los habitantes.

No ha sido una primera semana sencilla para la actriz de 67 años, quien en pocos días ya tuvo problemas de salud que requirieron una revisión médica y roces con los otros participantes de La Casa de los Famosos 3.

¿Quiénes son los nominados en La Casa de los Famosos México 2025?

Collins recibió cuatro puntos: dos de Ninel Conde porque “no conectan” y dos Elaine Haro, con lo cual quedó en la placa de nominados y está entre los cinco nombres en la cuerda floja:

Adrián Di Monte (13 puntos)

Priscila Valverde (8 puntos)

Olivia Collins (4 puntos)

Ninel Conde (4 puntos)

Elaine Haro (3 puntos)

Las estrategias personales y las afinidades quedaron al descubierto, y ya se ve el tono competitivo de esta nueva temporada del reality, en especial entre Olivia y Ninel.

Collins también dio dos puntos al ‘Bombón asesino’: “porque me evade, está haciendo su grupito y me trata con mal rollo”; y uno a Elaine porque “es del equipo”.

Tras la gala, Elaine Haro incluso le preguntó a Facundo si él la nominó, a lo cual el comediante de Incógnito le respondió que sí:

“Toda mi nominación se basó en defender a Olivia, que no quedara ella nominada, esa era mi estrategia, moví mis cartas (...) Dije ‘si Olivia queda, su fandom no está tan poderoso como el de muchos otros que están aquí, si queda va a salir, a menos que esté Adrián Di Monte’ (...) Quedó Olivia, pero siento que no va a salir, siento que se va Adrián”.

Pelea entre Olivia Collins y Priscila Valverde por la comida: ¿rivalidad en puerta?

La tensión no se limitó a las votaciones. Olivia protagonizó un momento incómodo con Priscila Valverde en la cocina.

El conflicto surgió cuando Collins creyó que Priscila cenaría un chile que quedó de la comida, los cuales ella no había probado.

— No, pero no pasa nada, a ver, no pasa nada. Nada más pregunté, porque como vi que te parabas con el plato, pensé que no lo querías, pero no, me dijiste que te lo vas a comer, cómetelo — comentó Olivia.

— No es que ya comí — respondió Valverde.

— Bueno, pues no me lo voy a comer, gracias — agregó la actriz, quien se fue a buscar algo más al refri.

— Yo tampoco comí chile, porque planeaba cenármelo, pero no pasa nada — intervino Elaine, quien descubrió que alguien más había comido la pieza que le tocaba.

Olivia Collins reacciona a su nominación en ‘LCDLF’ 2025

Otro incidente ocurrió cuando Elaine y Facundo hablaban de las nominaciones, cuando luego llegó Collins y cuestionó si estaban hablando de ella. El conductor le explicó: “sí, le dije a Elaine que voté por ella porque no quería que tú quedaras”.

“Yo sé perfectamente quiénes me nominaron, corazón. No te preocupes, lo vi en sus ojos... pero voy a quedar, no se preocupen, voy a quedar, ¡eh!”, expresó ante sus compañeros y se fue de la cocina.

¿Cómo votaron los habitantes en La Casa de los Famosos México 2025?

Así se distribuyeron los votos durante la primera gala de nominación:

Adrián Di Monte recibió votos de:

Aldo de Nigris (2 puntos)

‘El Guana’ (2 puntos)

Mariana Botas (2 puntos)

Priscila Valverde (1 punto)

El Abelito (1 punto)

Aarón Mercury (2 puntos)

Elaine Haro (1 punto)

Dalilah Polanco (2 puntos)

Priscila Valverde fue nominada por:

Aldo de Nigris (1 punto)

El Abelito (2 puntos)

Mar Contreras (2 puntos)

Aarón Mercury (1 punto)

Alexis Ayala (1 punto)

Dalilah Polanco (1 punto)

Aldo de Nigris sumó puntos gracias a:

‘El Guana’ (1 punto)

Mar Contreras (1 punto)

Olivia Collins quedó nominada por:

Ninel Conde (2 puntos)

Elaine Haro (2 puntos)

Mar Contreras recibió votos de:

Ninel Conde (1 punto)

Mariana Botas (1 punto)

Ninel Conde fue nominada por:

Olivia Collins (2 puntos)

Adrián Di Monte (2 puntos)

Elaine Haro acumuló puntos gracias a:

Olivia Collins (1 punto)

Facundo (2 puntos)

Alexis Ayala recibió votos de:

Priscila Valverde (1 punto)

Aarón Mercury fue votado por:

Adrián Di Monte (1 punto)

Facundo (2 puntos)

Facundo recibió puntos de:

Alexis Ayala (2 puntos)

Salud de Olivia Collins preocupa en LCDLF México 2025

Otro de los momentos delicados para Olivia ocurrió antes de la Prueba del Líder, el lunes, cuando Olivia presentó síntomas como dolor de cabeza intenso y vómito. La situación angustió a los habitantes. “Jefa, ¿quieres que nos metamos todos y que el doctor la vea en el baño?”, dijo Facundo al pedir ayuda médica.

Olivia fue atendida por el médico del reality en el confesionario. Aunque luego aseguró sentirse mejor, admitió que el malestar se debió al estrés y el cambio de rutinas: “Me dolía muchísimo la cabeza… creo que son mis rutinas que no están, el estrés”, comentó la actriz.

¿Dónde ver La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO?

