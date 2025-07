Ninel Conde revela en ‘LCDLFM’ cómo conoció a su esposo y su primera cita: ‘Vamos a los tacos’

‘El amor, el amor, no deja de ser’, y pese a que ahorita no está con su esposo, en La Casa de los Famosos México 2025 Ninel Conde lo recuerda con emoción y le comparte a los demás su historia de amor con él.

No se sabe mucho en realidad sobre Ángel González, el esposo de Ninel Conde, quien ya estuvo casada con famosos como Ari Telch y Juan Zepeda, pero lo que ella sí tenía clarísimo es que se casaría con él. O al menos eso contó.

La cantante apodada ‘El Bombón Asesino’ compartió con algunos habitantes de La Casa de los Famosos México que el flechazo fue instantáneo, y que su primera cita fue para cenar.

¿Cómo conoció Ninel Conde a su esposo, Ángel González?

A veces, los lugares más ‘comunes’ son en donde puedes encontrar el amor a primera vista… o en la primera serie, pues Ninel Conde conoció a su ahora esposo en el gimnasio, cuando él ni siquiera sabía que ella era una de las figuras públicas más populares en México.

En una conversación con Dalilah Polanco, Shiky y Facundo, les contó que su primer contacto fue en el gimnasio; en ese entonces, Ninel vivía en Miami, donde Ángel tiene algunos negocios. “Fue bien bonito”, menciona.

Ninel Conde compartió detalles de cómo conoció a su esposo. (Cuartoscuro / Edgar Negrete Lira)

“Lo vi en el gimnasio; bueno, él me vio primero y dijo: ‘Wow ¿quién es esa muñeca morenaza?’ (…) me vio y pues así, toda suculenta de rosita”, dijo Conde de su primer contacto visual. Pero lo curioso de eso es que ella también sintió una gran atracción por él.

La actriz que da vida a Alma Rey en la telenovela Rebelde dijo que al verlo sintió algo especial y que incluso ‘decretó’ con su asistente que se casaría con él.

“Con él fue una atracción como energética, de fuerza, como que tiene lo mismo que tengo (…) sin haber hablado con él le dije a mi asistente: ‘Ese hombre va a ser mi esposo’, y la otra decía: ‘Ay, mana, qué fuerte’”, causando la emoción de sus compañeros al contarlo.

Ese día coincidieron en varias ocasiones, e incluso estuvieron a punto de usar la misma máquina, pero cuando llegaba el momento de cruzar palabra, él no le decía nada a la cantante. De lo que sí se dio cuenta (y después le contó él) fue que pasaba muy cerca de ella para olerla.

La actriz Ninel Conde conoció a su esposo en el gimnasio. (Foto: Cuartoscuro) (Diego Simón Sánchez)

Ninel Conde describe a su esposo como ‘el amor de su vida’

Todo ese día, ella pedía en su interior que Ángel le hablara o le preguntara algo, pero no ocurrió. Incluso, la cantante y actriz mexicana lo vio irse del gimnasio muy tranquilo.

“Te lo juro que sentía que me estaba dejando el amor de mi vida y no me había dirigido la palabra (…) le digo (a mi asistente): ‘No manches ya se va güey, ve atrás de él a ver si te le te pide mi teléfono’”, pero nunca se lo pidió.

La asistente de Ninel Conde regresó para darle la ‘mala noticia’, así que ella tomó ‘medidas drásticas’ y salió del gimnasio con la intención de encontrarse con él, que llevaba varios minutos estacionado afuera.

Ninel Conde es una de las 14 participantes de 'La Casa de los Famosos México'. (Foto: Cuartoscuro.com / Edgar Negrete Lira).

“Abro la puerta del gimnasio y lo primero que veo es al hombre de mi vida, con la camioneta de mis sueños, con el vidrio abajo, volteándome ver; así, clavada la mirada. Hicimos el contacto por primera vez (…) y el otro así: ‘¿Te conozco?’, y yo: ‘¿Perdón?’. Y ya me acerco", compartió Ninel.

¿Dónde fue la primera cita de Ninel Conde y su esposo Ángel González?

Recordemos que la cantante Ninel Conde vivía en Miami, y al platicar con su ahora esposo, le mencionó que es mexicana; él ama la cultura de nuestro país, según dijo la artista, y por eso él le sugirió salir a una taquería.

“Ah, pues conozco unos tacos buenísimos, los mejores de la zona’, me dice. Y yo tenía una cena, le digo: ‘Ay, chin, no puedo’. Pero me dice: ‘Bueno, mañana si quieres entrenamos y vamos a los tacos’. Y yo: ‘Bueno’. Desde ahí ya bien enamorada, la verdad”, reconoció.

Aunque no dio más detalles de su primera cita mas que lo que ella ordenó (dos tacos de pastor sin cebolla), sí compartió que tres meses después de iniciar una relación, él le pidió matrimonio y fue cuando se casaron a finales de 2023.

Para ella, lo mejor de la situación es que, al momento de conocerse, él no sabía que es una famosa cantante y actriz mexicana, por lo que aquella conexión fue genuina.