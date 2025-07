Claudia Mollinedo se disculpa con empleados de restaurante Bagatelle: ‘No sé si le toma 2 horas ir a casa’

Y la periodista ‘seguía y seguía’ justificándose. Esta mañana, Claudia Mollinedo, apodada ‘Lady Polanco’ por su reacción en contra de empleados del restaurante Bagatelle Mexico City, se disculpó con aquellos a quienes pudo ofender.

De acuerdo con la nueva ‘Lady Polanco’, en su papel como comensal se le olvidó un ‘detallito’: que los empleados del restaurante son personas con vida propia, lo cual reconoció.

Además, aprovechó para justificar la reacción de grabar un video molesta, quejándose de un ‘mal trato’ en el restaurante Bagatelle en Polanco, por pedirles que se retiraran ya que estaban fuera del horario de atención.

"Quiero ofrecer una disculpa pública a todos los trabajadores del restaurante Bagatelle en Polanco porque no justifica el hecho de que nos estuviéramos divirtiendo y de que nos la estuviéramos pasando bien“, mencionó en una entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva.

Claudia Mollinedo es una periodista que se hizo viral con el apodo de 'Lady Polanco'. (Foto: Gemini AI)

¿Qué dijo Claudia Mollinedo de los trabajadores de Bagatelle en Polanco?

Al inicio, Mollinedo quiso ‘suavizar’ su reacción al mencionar que no estaba segura si fue amable o no la forma en que le pidieron a ella y su grupo de amigas que se retiraran del restaurante en Polanco después de que sobrepasaron la hora de cierre.

“No sé si estuvo o no la forma en la que fuimos tratadas por el personal de seguridad del restaurante, quienes (personalmente la persona que sale en el video) nos sacaron o nos sacó de la manera en que lo hizo. Quizá no fue muy amable“, asegura la comunicadora.

‘Lady Polanco’ se disculpa con hombre al que grabó sin su consentimiento

En especial, la periodista se refiere a un hombre que forma parte del personal de Bagatelle, al que grabó sin su consentimiento y lo señaló por ser aquel que ‘las corrió’.

Después de la ‘funa’ o cancelación en redes sociales de la que fue protagonista, explica que se dio cuenta de que respetar los horarios es importante, sobre todo porque desconoce cómo es la vida de cada persona.

La periodista Claudia Mollinedo fue apodada como 'Lady Polanco' por su queja sobre un restaurante. (Foto: Gemini AI / Shutterstock)

“Tampoco sé si esa persona (a la cual también le ofrezco una disculpa), No sé si le toma 2 horas llegar a su casa después de su jornada laboral. Y tampoco sé si después de eso solo tiene 4 horas para descansar, volverse a levantar y reiniciar una nueva jornada”, reflexiona.

Periodista Claudia Mollinedo explica cómo les pidieron retirarse del restaurante Bagatelle

Según la mujer, con una trayectoria de más de 10 años en medios de comunicación, ella y las tres amigas con las que iban fueron “extremadamente respetuosas” con el personal del restaurante en la CDMX.

En el primer video que se viralizó en redes sociales, ‘Lady Polanco’ describe que encendieron las luces y empezaron a barrer. “Y todavía nos escoltaron a la salida, cual si hubiéramos sido delincuentes que no pagamos la cuenta”.

Ahora, menciona que tras iniciar labores de limpieza general, uno de los empleados de Bagatelle les pidió que se retiraran, lo que, según ella, no sabe si fue correcto.

“Nos sorprendió que cuando vimos que prendieron las luces, apagaron la música, empezaron a barrer; era la 1:30 de la mañana, el restaurante cerraba a la 1. Llegó esta persona a decirnos: ‘Las acompaño, por favor, a la salida, se pueden retirar’. Insisto, no sé si estuvo bien o mal”.

Supuestamente, esta forma no fue cordial para ella y, por eso, es que su molestia la llevó a grabar el video con el que la bautizaron en redes sociales como ‘Lady Polanco’.

“Les ofrezco una disculpa a todos a quienes por cualquier motivo pude haber ofendido. El discurso no fue el correcto, el video no estuvo bien. Sí, está mal el haber publicado un video así en una situación así, producto de un enojo. No debía haberlo hecho (...) no supimos contarlo de la manera correcta y evidentemente pasó lo que pasó”.