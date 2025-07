Claudia Mollinedo, ‘Lady Polanco’, pide disculpas tras polémica en restaurante: ‘Cometí un error’

Luego del escándalo que provocó la modelo Ximena Pichel; llegó otra ‘lady’ del internet: Claudia Mollinedo, quien se volvió viral por exigir que el restaurante Bagatelle, de Polanco, permaneciera abierto más tiempo después del cierre.

“Estamos indignadas (...) nos corrieron, nos dejaron en la calle, que porque tenían que cerrar”, dice la periodista en el video que grabó a las afueras del restaurante de la Ciudad de México, un clip por el cual fue señalada como ‘prepotente’.

El video de Claudia Mollinedo generó polémica y fue apodada ‘Lady Polanco’, por lo cual, la periodista tomó sus redes sociales para disculparse por el video, pues aseguró que ella no es una persona arrogante.

¿Qué dijo ‘Lady Polanco’ tras la polémica en el restaurante?

La periodista, quien llegó a trabajar con Ciro Gómez Leyva, compartió un video en sus redes sociales, mediante el cual ofreció disculpas, pues admitió que la actitud que refleja el clip no es positiva.

“Ese video fue imprudente y mal planteado, lo reconozco con toda humildad, cometí un error al compartir algo tan delicado y sin contexto”, comentó sin explicar de manera clara qué había ocurrido.

Aunque en este nuevo video no explicó cuáles fueron las circunstancias que la llevaron a actuar de esta manera, ‘Lady Polanco’ afirmó que ella no es una persona prepotente.

'Lady Polanco' fue sacada del restaurante Bagatelle de Polanco, debido a que este cierra a la 1:00 de la madrugada y ella permaneció hasta la 1:30. (Foto: Imagen generada con IA Gemini)

“Entiendo que el video pareció arrogante, altanero y hasta prepotente, les aseguro que esa no soy yo y quienes me han conocido, profesional y personalmente (...) lo saben, pero no basta con decirlo, me toca asumir las consecuencias”, afirmó.

Claudia también indicó que nunca fue su intención ‘dañar o desprestigiar a nadie’, por lo que se disculpó: “si ofendí o si generé una imagen errónea o contribuí de manera involuntaria a un discurso de odio que no representan mis valores, les pido perdón de corazón”.

¿‘Lady Polanco’ fue despedida tras video viral?

Luego de todos los rumores sobre el presunto despido de ‘Lady Polanco’ de su trabajo, la periodista confirmó en su video que había perdido su empleo tras la polémica en el restaurante Bagatelle.

“Me duele profundamente haber decepcionado a quienes han confiado en mi trabajo durante estos años, también me duele haber afectado la imagen de un medio al que respeto y que por ahora ha decidido apartarme y lo entiendo”, dijo.

Claudia Mollinedo también indicó que ella es “una persona que se equivoca, que siente y que aprende”, por lo que esta no es una situación que defina quién es ella a nivel profesional, comentó.

“Agradezco a quienes me han escrito con respeto (...) Este no es el capítulo que define mi carrera, voy a tomar este tiempo para reflexionar desde la verdad”, indicó en el video de redes sociales.

¿Qué pasó con Lady Polanco? Así fue la polémica en el restaurante

La periodista se volvió viral debido a que compartió un video tras una cena con sus amigas en donde se quejó, pues las sacaron del restaurante Bagatelle, de Polanco, cuando este cerró.

“Pagamos casi 25 mil pesos de cuenta y nos corrieron”, comentó en el video. Tanto ella como sus amigas, explicaron que el restaurante cerraba a la 1:00 de la madrugada, pero ellas permanecieron ahí hasta la 1:30.

Cuando llegó la hora del cierre, comenzaron a recoger el lugar y a barrer, lo que no les pareció apropiado: “Todavía nos escoltaron a la salida, como si no hubiéramos pagado la cuenta tan cara como la que nos tocó pagar”.

La periodista afirmó que esta situación no les había sucedido antes: “hemos comido en lugares más ricos, en donde hasta el último minuto te respetan la estancia y aquí nos trataron como si fuéramos unas criminales”.

Finalmente, ‘Lady Polanco’ grabó a la persona que las sacó del restaurante, quien reiteró que el horario de cierre del restaurante es a la 1:00 de la madrugada: “aquí se cierra a la 1:00, no cuando quieran”, comentó el trabajador.