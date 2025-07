¿Quién es Claudia Mollinedo, ‘Lady Polanco’, que fue despedida? ‘Soy periodista, pero antes que eso persona’

Ser protagonista de una polémica puede salirte caro, tal como le ocurrió a la actriz Ximena Pichel ‘Lady Racista’, y más recientemente a la periodista Claudia Mollinedo, apodada ‘Lady Polanco’ y a la que despidieron del sitio donde trabajaba.

Unos días después de que el video (que la misma periodista mexicana subió a sus redes sociales hablando de un restaurante en la Ciudad de México) se viralizó, compartió otro en el que no solo se disculpa, también revela que la despidieron de uno de los medios en los que colaboraba.

“Me duele profundamente haber decepcionado a quienes han confiado en mi trabajo durante estos años. También me duele haber afectado la imagen de un medio al que respeto y que por ahora ha decidido apartarme, y lo entiendo”, menciona en el clip que subió a sus redes sociales.

Así fue la disculpa de Claudia Mollinedo por video donde la apodaron ‘Lady Polanco’

Asimismo, considera que la forma en que se expresó con su primer video, a las afueras del restaurante Bagatelle México City, en la colonia Polanco, no fue la más adecuada.

“Ese video fue imprudente y sobre todo mal planteado (…) Fue un error al compartir algo tan delicado, sin contexto, sin explicar de manera clara qué había ocurrido y eso abrió la puerta a muchas interpretaciones que se salieron de control. Entiendo que el video pareció arrogante, altanero y hasta prepotente, pero les aseguro que esa no soy yo”, explicó.

Después de aquel incidente que se hizo viral, la periodista y creadora de contenido explica que su fin no era afectar la reputación de ninguna persona o sitio, y tampoco quería promover discursos de odio, que fue una de las principales interpretaciones que se le dio a sus palabras en redes sociales.

“No me creo superior a nadie, no me creo intocable. Nunca fue mi intención usar mi voz para dañar o desprestigiar a nadie. Si ofendí, si generé una imagen errónea y contribuí de manera involuntaria a un discurso de odio que no representa mis valores, les pido perdón de corazón. Estoy aquí dando la cara porque soy periodista, sí, pero antes que eso soy persona que se equivoca, siente y que aprende”.

¿Qué medio despidió a Claudia Mollinedo?

En redes sociales, se especuló que fue Imagen Televisión el medio que separó de sus responsabilidades a ‘Lady Polanco’, pero en realidad fue El Independiente, donde la periodista fungía como columnista.

A través de un breve comunicado en redes sociales, El Independiente dio a conocer que suspendieron la colaboración de Mollinedo (quien trabajó con el periodista Ciro Gómez Leyva) “hasta que se aclaren los sucesos”.

“Los comentarios dichos en ese video son a título personal, sin mencionar al periódico El Independiente. Nuestro medio no comparte su punto de vista”, externa el comunicado.

¿Quién es Claudia Mollinedo?

Claudia Mollinedo es una periodista originaria de Tabasco que comenzó su trayectoria con formación artística, asistiendo a escuelas como el Centro de Formación Actoral de TV Azteca (Cefat), del que se graduó en 2014.

Antes de consolidarse como periodista, trabajó como asistente de dirección en Canal 40 bajo la conducción de Sergio Pérezgrovas. Su formación académica incluye estudios de Comunicación en la Universidad Anáhuac, donde desarrolló su interés por temas sociales y políticos.

A lo largo de su carrera, colaboró con diversos medios de comunicación como Radio Fórmula y el diario digital El Independiente, además de desempeñarse como columnista y conferencista en temas de participación ciudadana y perspectiva de género.

¿Cuál es la polémica de ‘Lady Polanco’?

El incidente que generó controversia se registró en el restaurante Bagatelle, ubicado en la colonia Polanco de la Ciudad de México. Claudia Mollinedo compartió en sus redes sociales un video en el que denuncia, con un grupo de amigas, que las desalojaron del establecimiento, luego de haber permanecido más allá del horario de cierre.

“Estamos indignadas (…) nos corrieron, nos dejaron en la calle, que porque tenían que cerrar”, declaró en el video que fue grabado alrededor de la 1:30 de la madrugada, media hora después del horario oficial de cierre del restaurante.

En el clip también se menciona que la cuenta pagada ascendía a aproximadamente 25 mil pesos. Mollinedo expresó su inconformidad con el trato recibido y cuestionó las formas en que se les solicitó abandonar el lugar, señalando que incluso fueron escoltadas a la salida

El video rápidamente se viralizó en plataformas como X (antes Twitter), donde varios usuarios comenzaron a referirse a la periodista como “Lady Polanco”. Las críticas se centraron en el tono del mensaje, considerado por algunos como altanero, así como en el hecho de haber grabado y difundido imágenes de un trabajador del restaurante sin su consentimiento.