‘Nunca me sentí culpable’: Florinda Meza llamaba a Graciela Fernández, primera esposa de ‘Chespirito’

La actriz Florinda Meza aseguró que tuvo una buena relación con Graciela Fernández, primera esposa del comediante Roberto Gómez Bolaños y madre de los hijos de ‘Chespirito’, con quien incluso tenía llamadas telefónicas sinceras.

Por otro lado, Roberto Gómez Fernández, hijo de ‘Chespirito’, afirmó que sus padres nunca dejaron de tener comunicación, y que se amaban aunque estaban separados y el comediante se separó para estar con Meza. Su madre, por su lado, no volvió a tener una pareja.

Florinda Meza hablaba con Graciela Fernández, según sus declaraciones

En 2023, durante una entrevista con Adela Micha en La Saga, Florinda Meza aseguró que tenía una buena relación con Roberto Gómez Fernández, a quien llamó su “muchacho”: “Supongo que sí me quiere, no tendría por qué no quererme”, expresó.

Meza minimizó los rumores sobre un supuesto conflicto con el elenco de El Chavo del 8, especialmente las versiones que María Antonieta de las Nieves ‘La Chilindrina’ difundió sobre el ambiente en el set. “Me da risa lo que dice”, comentó.

Florinda Meza y 'Chespirito' estuvieron casados hasta el último día del comediante (Cuartoscuro).

La viuda de Roberto Gómez Bolaños reveló también que tuvo comunicación directa con Graciela Fernández, la primera esposa del comediante. Contó que hablaban por teléfono en fechas especiales como el Día de las Madres o Navidad. “Yo le pasaba la bocina a Roberto. Yo era quien marcaba. Me llevé mejor con Graciela que con sus hijas”, declaró.

Incluso recordó una ocasión en la que Graciela le expresó su enojo con Gómez Bolaños. “Tenía mucho coraje, pero me dijo: ‘Mi coraje no es contigo, es con él’”, relató Meza, quien afirmó que esa conversación la ayudó a entender el impacto que tuvo en la vida de la familia original del comediante.

Meza también reconoció que comprendía el pasado de su pareja, pues ella misma estuvo a punto de casarse con el productor Enrique Segoviano. Asimismo, dice que defendió a Graciela cuando Gómez Bolaños se quejaba de que era “muy celosa”. Le respondió: “¿Por qué no va a serlo si tú pareces burro en primavera? Es una gran mujer, pero fue educada para ser esposa y madre. ¿Qué querías? Te casaste con ella por algo”.

Admitió, además, que nunca se sintió culpable por la ruptura entre Gómez Bolaños y su esposa. “Nunca”, enfatizó. También aclaró que no mantenía relación con las hijas del comediante, salvo con Paulina, con quien dijo haber tenido una buena conexión: “La quise mucho y la sigo queriendo”.

‘Chespirito’ y Graciela Fernández nunca dejaron de amarse, según Roberto Gómez Fernández

Por su parte, Roberto Gómez Fernández recordó en una entrevista con Mara Patricia Castañeda la relación entre sus padres como una historia de amor que duró hasta sus últimos días.

Destacó que, aunque su madre no formaba parte del mundo del espectáculo, siempre apoyó a su padre en todos los sentidos. “Era una gran pareja”, dijo.

Gómez Fernández también compartió que su madre decidió, desde muy joven, no volver a tener pareja tras su separación: “Tenía 14, 15 años cuando se enamoró profundamente de mi papá, y tomó la decisión de no volver a tener pareja tal cual”. Según él, su amor por Roberto Gómez Bolaños ‘Chespirito’ fue incondicional y permanente, incluso cuando la vida los llevó por caminos separados.

“Mi padre no dejó de apoyarla nunca, en lo económico, pero también en lo emocional. Siempre estaba ahí. Nunca le faltó nada a mi mamá”, recordó y aseguró que no escuchó hablar mal a uno del otro aún separados: “Nunca le oí una queja sobre mi madre, al contrario, siempre hablaba muy bien de ella. Y ella de él también”.

Graciela Fernández falleció en 2013; Roberto Gómez Bolaños murió al año siguiente. Gómez Fernández consideró que ambos nunca dejaron de amarse.