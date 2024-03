¿Por qué ‘La Chilindrina’ y Florinda Meza se pelearon? Esto pasó con las actrices de ‘El Chavo del 8′

Una de las series de televisión más populares a nivel Latinoamérica tiene el sello de ‘Hecho en México’: Se trata de El Chavo del 8, creada por Roberto Gómez Bolaños y misma que contó con un elenco que, en la actualidad, se mantiene vigente, como Florinda Meza y María Antonieta de las Nieves, quienes dieron vida a ‘Doña Florinda’ y La Chilindrina’ respectivamente.

Sin embargo, ambas actrices se encuentran distanciadas desde hace varios años, y el inicio del rodaje de Sin querer queriendo, producción que cuenta con el respaldo del hijo del comediante, Roberto Gómez Fernández, reavivó dichos roces.

Pero ¿cuál fue el motivo de su distanciamiento? Existen muchas teorías y versiones al respecto. Y aunque la viuda del aclamado comediante no ha querido hablar al respecto, ‘La Chilindrina’ sí ha compartido algunos motivos.

Florinda Meza y María Antonieta de las Nieves trabajaron juntas en 'El Chavo del 8'. (Foto: Instagram @florindamezach1)

María Antonieta de las Nieves reveló por qué inició su distanciamiento con Florinda Meza

Entre las versiones que han circulado, se encuentran unas declaraciones que dio María Antonieta de las Nieves en entrevista con Yordi Rosado, donde reveló que su distanciamiento comenzó por una situación muy alejada de la relación laboral que tenían.

Al inicio, ambas se llevaban muy bien al ser “las dos mujeres jóvenes” de El Chavo del Ocho, e incluso reveló que ambas se iban de compras juntas no solo aquí en México, sino a los sitios donde llegaban a coincidir.

“Llegamos a Argentina y no permitían traer sacos de pieles, ya estaba prohibido en aquella época. Yo me compré una y luego me compré otro, pero ese lo eché enrollado hasta abajo de la maleta encima otras cosas”, mencionó como contexto.

“Me dice Florinda ‘¿Para qué haces eso?’. ‘Para que no me lo vean. Si yo me llevo un saco puesto de pieles no van a decir nada, pero si me llevo uno aquí y otro ahí adentro me la van a hacer de a tos’”, le explicó. “Ah, no, pues a mí no me hacen nada”, respondió la esposa de Gómez Bolaños. “‘Florinda, no seas terca’ (le dije). También ella se compró dos”.

Florinda Meza tenía gusto por ir de compras, al igual que María Antonieta de las Nieves. (Foto: Instagram @florindamezach1)

Sin embargo, los problemas vinieron al momento de tomar su avión, pues aunque ‘La Chilindrina’ pudo pasar los filtros en el aeropuerto sin mayor tema, Meza sí tuvo problemas al dejar expuesto en la maleta uno de sus abrigos. ¿Su solución? ‘Echar de cabeza’ a María Antonieta.

“‘Señora, no puede traer dos abrigos de pieles ahí' (le dijo el policía a Florinda). ‘¿Y por qué María Antonieta sí, si ella lo trajo?’ (Le respondió)”.

Después de tratar de convencer al encargado de hacer la revisión en el aeropuerto de Argentina, a ambas les quitaron los dos abrigos que traían y se los llevaron a la bodega, lo que causo molestia en ‘La Chilindrina’.

“Ahí creo que se cortó nuestra relación”, aseguró, sin dar más detalles.

María Antonieta de las Nieves y Florinda Meza compartieron pantalla con Roberto Gómez Bolaños. (Foto: Facebook / La Chilindrina Sitio Oficial)

María Antonieta de las Nieves no le guarda rencor a Florinda Meza

Después del fallecimiento de su esposo Gabriel Fernández, ocurrido a finales de 2019, María Antonieta de las Nieves habló de su relación con Meza y, contrario a lo que muchos aseguraban, ella dijo no sentir ningún tipo de rencor hacia la actriz que dio vida a ‘Doña Florinda’.

“Si llego a verla, por supuesto que voy a saludarla y voy a hacerlo bien. Sin corajes, sin rencores y sin nada”, expresó la que fue gran amiga de ‘Chespirito’ hace más de 40 años al programa Sale el Sol.

Los conflictos que llegaron a tener, ya sea por motivos laborales o personales, dijo que se quedaron en el pasado, pues no le servía de nada guardar rencor a ciertas personas; en este caso, a quien interpretó el papel de ‘La Popis’ en El Chavo del 8.

“Ya soy una nueva mujer. Después de lo que me pasó con mi marido, ya sé que nada es eterno y entonces tenemos que superar las cosas malas que hemos tenido, los rencores y se tienen que quedar en el pasado”, explicó en 2020.

'El Chavo del 8' fue una serie muy popular en México y Latinoamérica. (Foto: Facebook / La Chilindrina Sitio Oficial)

Serie de ‘Chespirito’: ¿Qué han dicho ‘La Chilindrina’ y ‘Doña Florinda’ de la producción?

Recordemos que la idea de hacer una serie que cuente la vida y obra del comediante fue puesta sobre la mesa desde 2019 por THR3 Media Group y Grupo Chespirito, que a su vez está dirigido por Roberto Gómez Fernández, hijo del fallecido ‘Chespirito’.

En octubre de 2023, María Antonieta de las Nieves, quien dio vida a la simpática ‘Chilindrina’ por décadas, confirmó que sería partícipe.

“Por supuesto, por supuesto que sí (participaré). Mira, si no me hubiera hablado el hijo de ‘Chespirito’ para ver si quería, yo hubiera ido a buscarlo para decirle que no podía existir la serie de ‘Chespirito’ si no tuviera a ‘la Chilindrina’, punto”, aseguró la actriz en una entrevista con De Primera Mano.

María Antonieta de las Nieves considera que el personaje de 'La Chilindrina' es fundamental para hablar de 'El Chavo del 8'. (Foto: Instagram @lachilindrina_oficial)

Sin embargo, la que no está de acuerdo es Florinda Meza, quien expresó su desacuerdo y ya inició acciones legales en contra de quienes están detrás de la producción.

Entre los puntos que destacó fue el no ser considerada como fuente de información, así como la imagen que darán de ella.

“Mi vida, mi nombre, mi trayectoria, mi poder de convocatoria son de mi propiedad, es mi identidad la que será usada y estará en entredicho”, acusó.